 Serhat Yıldız

Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! Bahis ve şike iddialarına verdiği cevap dikkat çekti

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İşte detaylar...

29.12.2025
29.12.2025
Futbol dünyasına bomba gibi düşen 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur gözaltına alınmış, ardından adliyeye sevk edilmişti. Timur'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! Bahis ve şike iddialarına verdiği cevap dikkat çekti

"HAYATIM BOYUNCA BİR ÜYELİĞİM OLMAMIŞTIR"

Timur ifadesinde, ‘'Herhangi bir yasal-yasa dışı bahis sitesinde herhangi bir üyeliğim hayatım boyunca hiç olmamıştır. Yönetici olduğum dönemde kulübün müsabakasında yasal veya yasadışı bahis sitelerinde oyun oynamadım. Oynamam yönünde bana telkinde veya yönlendirmede bulunan kimse de olmadı'' dedi. Şüpheli Timur kimlik tespitinde iş insanı olduğunu ve aylık gelirinin 4 milyon lira olduğunu belirtti.

Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı! Bahis ve şike iddialarına verdiği cevap dikkat çekti

"BU MAÇIN OYNANDIĞI TARİHTE BENİM GALATASARAY KULÜBÜ İLE HERHANGİ BİR BAĞIM YOKTU''

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Timur, ‘'D.B. isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seremonisinde bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim. V.Ş. isimli şahıs ile hiçbir şekilde bir temasım olmadı. Kişisel olarak tanımıyorum. 2014 yılında 22 adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiindeki Nef13 projesinden 57'şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır. Bu projeden o dönemde yaklaşık bin daire sattık. O dönemde satılan tüm gayrimenkuller ile kıyaslandığında emsalleri ile aynı satış fiyatıyla satılmıştır. Şirketim bugüne kadar yaklaşık 46 bin adet konut ve arsa satmıştır, tüm satışlar ilgili satış ofisinde veya ilgili bayide satış müdürleri veya görevli kişilere verilen vekaletler suretiyle onlar tarafından yapılmaktadır. V.Ş. isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda V.Ş. hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır'' ifadelerini kullandı.

#Gündem
