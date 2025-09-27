Menü Kapat
19°
Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

Sumud Filosu canlı takip ile anbean Gazze’ye uzaklığı yakından takip ediliyor. İsrail’in saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu Akdeniz’de ilerleyişini sürdürüyor. Onlarca gemiden oluşan filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri yer alıyor. İşte Sumud Filosu’nun Gazze’ye yolculuğu…

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor
27.09.2025
27.09.2025
saat ikonu 01:46

’ye ulaştırmak için Akdeniz’de yol alan Küresel Sumud Filosu uluslararası gündemin merkezinde yer alıyor. Filoya yönelik saldırılar sonrası bölge ülkeleri güvenlik tedbirlerini artırdı.

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu’nun Mağrib Sumud Konvoyu’ndan yapılan açıklamaya göre gemiler şu anda Girit Adası açıklarında bulunuyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilere göre, konvoy Gazze sahillerine yaklaşık 995 kilometre mesafede ilerliyor. Paylaşımda, “Gemilerimizden önce kalplerimiz orada. Konvoylarımız ablukayı kırmak için kararlılıkla yol alıyor.” ifadeleri yer aldı.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

Onlarca gemiden oluşan bu büyük filo günlerdir Akdeniz üzerinden Gazze’ye doğru yol alıyor. Gemilerde özellikle tıbbi malzemeler olmak üzere çok sayıda insani yardım bulunuyor. Filonun insani yükü ve genişliği nedeniyle, bugüne kadar Gazze’ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük yardım filosu olarak kaydediliyor.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

SUMUD FİLOSU NE ZAMAN VARACAK?

Gemilerin açıklarına önümüzdeki hafta ulaşması bekleniyor. Yolculuk sırasında olası müdahaleler veya engellemeler nedeniyle net bir varış zamanı verilmese de filonun rotasını sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

İtalya ve İspanya’dan gönderilen askeri gemilerle birlikte filonun güvenliği artırıldı. Bu sayede yolculuğun planlanan şekilde tamamlanması hedefleniyor. Hem insani yardım malzemelerinin güvenliği hem de gemide bulunan gönüllülerin korunması açısından uluslararası destek önem taşıyor.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP

Küresel Sumud Filosu’nun hareketleri ve güncel konumu canlı olarak sosyal medya hesapları ve haber ajansları aracılığıyla paylaşılıyor. TGRT Haber Sumud Filosu ile ilgili son gelişmeleri güncel haberler ile aktarıyor. Sumud Filosu ile ilgili son gelişmeleri tgrthaber.com’dan canlı takip edebilirsiniz.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

SUMUD FİLOSU HANGİ ÜLKELER VAR?

Sumud Filosı, Akdeniz’in farklı ülkelerinden yola çıkan onlarca gemiden oluşuyor. Filo içerisinde İspanya, Tunus, Fransa, Türkiye, Mısır, Kanada başta olmak üzere birçok ülkeden gönüllü yer alıyor. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, filoya yönelik dron saldırıları sonrası güvenliği artırmak için ikinci bir askeri gemi gönderdiklerini açıkladı. Crosetto, parlamentoya verdiği bilgide, filonun güvenliği için her türlü hazırlığın yapıldığını belirtti.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

İspanya hükümeti de bölgede görev yapacak bir askeri gemi göndereceğini duyurdu. Cartagena limanından yola çıkacak olan BAM “Furor” isimli okyanus devriye gemisinin, insani yardım veya kurtarma ihtiyaçları olduğunda devreye gireceği bildirildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de vatandaşlarının Akdeniz’de güvenli şekilde seyahat etme hakkına vurgu yaptı.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

SUMUD FİLOSU KAÇ GEMİ?

Küresel Sumud Filosu onlarca gemiden oluşuyor. Bu özelliğiyle Gazze’ye yönelik bugüne kadar yola çıkan en büyük insani yardım konvoyu olarak değerlendiriliyor. Gemilerde özellikle tıbbi yardım malzemelerinin yoğun şekilde bulunduğu kaydedildi.

Sumud Filosu CANLI TAKİP nereden yapılır? Gazze Şeridi'ne yolculuk devam ediyor

SUMUD FİLOSU NEDİR?

“Sumud” kelimesi Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına geliyor. Kavram, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir terim haline geldi. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalmasını, kimliklerini ve kültürlerini korumasını ifade ediyor. Ayrıca şiddet içermeyen sivil itaatsizlik yollarıyla işgale direnmek ve alternatif kurumlar inşa etmeyi anlatıyor. Filo da bu anlamı taşıyan ismiyle Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

#gazze
#gazze şeridi
#filistinliler
#filistin
#filistin
#filistinli
#Filistin Yönetimi
#insani yardım
#Filistin Devleti
#israilli
#israil saldırısı
#gaza
#Akdeniz Fok
#Filistin-İsrail Çatışması
#İsrail - Gazze Çatışması
#Sumud Filosu
#Aktüel
