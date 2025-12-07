Nerede deprem oldu? Son depremler Van 4.6

Kategoriler
Van'ın Tuşba ilçesinde saat 22.17'de 4.6 büyüklüğünde deprem oluştu.
Çevre illerde de hissedilen depreme dair ayrıntıları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.
AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 6.11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD, Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından olumsuz bir durumun olmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tuşba ilçesinde saat 22.17'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."