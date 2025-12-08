MHP'li Feti Yıldız'dan ağır hasta mahkumlar için çağrı: Sürekli cezaevinde tutmak hukuk devletinin işi olamaz

11. Yargı Paketi'nin Adalet Komisyonu'nda kabul edilmesiyle yaklaşık 50 bin mahkum için tahliye yolu da açıldı. Kabul edilen teklifte aile içi cinayet, cinsel saldırı ve çocuk istismarı suçları kapsam dışı olurken MHP'den ses getirecek bir çağrı geldi.

Partinin Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ölümcül hastalığı olan mahkumların sürekli cezaevinde tutulmasının hukuk devletiyle bağdaşmayacağını belirterek tutuklamanın bir ceza değil, geçici bir araç olduğuna işaret etti.

"Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez." ifadelerini kullanan Yıldız, çağrısını Hazreti Ömer'in mektubu üzerinden delillendirerek kuvvetlendirdi.

Yıldız'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Maddi hakikate ve adalete ulaşmanın yegane yolu, hukukun evrensel ilke ve esaslarına bağlı kalmaktır. Ceza Muhakemesi yanlış delille doğru sonuca ulaşılmasını reddeder. Delilsiz ispat, maddi vakaya uygun olsa bile zan ve tahminden ibarettir.

"TUTUKLAMA BİR CEZA DEĞİL, GEÇİCİ BİR ARAÇTIR"

Bütün yargılama önlemleri gibi, tutuklama da geçici niteliktedir. Tutuklama bir ceza değil, maddi gerçeğe ulaşılmasını, ceza davasının yürütülmesini ya da ileride verilmesi olası cezanın infazını sağlayan geçici bir araçtır.

"ÖLÜMCÜL HASTALIĞI OLANLAR CEZAEVİ KOŞULLARINDA TEDAVİ EDİLEMEZ"

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını sınırlandıran çok ağır bir koruma tedbiri olması nedeniyle, tutuklama tedbirine sıkı şartlar altında, geçici çok dikkatli ve özen gösterilerek başvurulması gerekir. Ölümcül seyir izleyen hastalığı olanlar cezaevi koşullarında tedavi edilemez.

"HAZRETİ ÖMER'E GÖRE İCRA EDİLMEYEN BİR HÜKMÜ VERMENİN FAYDASI YOK"

Ağır hastalığı olanları, engelli ve yaşlı mahkumları sürekli cezaevinde tutulmak demokratik hukuk devletinin iş ve işlemi olamaz. Adaleti sağlamak bir söylem değil eylem meselesidir. Adaletin gerçekleşmesi gerçekleştiğinin de görülmesi gerekir. Hakkı tespit ve teslim anlamında Hazreti Ömer’in Basra’ya hakim olarak tayin ettiği Emir Musa’ya yazdığı mektupta bu uyarıyı görürüz. Hazreti Ömer’e göre; Uygulanmayan bir hakkı söylemenin, icra edilmeyen bir hükmü vermenin faydası yoktur.

