Kadın, çocuk ve cinsel suçlulara tahliye yolu kapandı! TBMM Komisyonu 11. Yargı Paketi'ndeki kapsamı daralttı

Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında, toplum vicdanını rahatlatacak önemli bir düzenlemeye imza atıldı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin verdiği önergenin kabul edilmesiyle, bazı ağır suçlardan hükümlülerin 3 yıl daha erken açık cezaevine geçme ve denetimli serbestlikten yararlanma hakkı kısıtlandı.

KAPSAM DIŞI BIRAKILAN SUÇLAR BELİRLENDİ

Daha önce "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve hükümlülere erken ayrılma imkanı tanıyan maddenin kapsamı daraltıldı. Yeni düzenlemeyle, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenmiş olsa dahi, aşağıdaki ağır suçlardan hükümlüler erken salıverme hakkından yararlanamayacak:

* Alt soy ve üst soya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına ve çocuklara yönelik kasten öldürme.

* Cinsel saldırı.

* Çocuğun cinsel istismarı.

* Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme.

Böylece bu kapsamdaki hükümlüler, terör ve örgütlü suçlarda olduğu gibi, cezalarının tamamını kapalı ve açık cezaevlerinde çekmek durumunda kalacak. Görüşmelere, 27. maddenin bu haliyle kabul edilmesinin ardından devam ediliyor.