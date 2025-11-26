11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu

11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığına sunulacak. Koronavirüs zamanı uygulanan düzenlemenin de pakette olduğu öğrenildi. Düzenlemeden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor.

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

TAHLİYE SAYISI ARTABİLİR

Düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilebileceği öngörülüyor. Yetkililer, paketin kapsamının genişlemesine bağlı olarak bu sayının ilerleyen süreçte artabileceğini değerlendiriyor.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE "MAGANDALIĞA" AĞIR CEZALAR

Öte yandan paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

BAKAN TUNÇ: CEZA ADALETİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.