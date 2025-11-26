Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu

Son dakika haberi: 11. Yargı paketi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulacak. Covid düzenlemesin de olacağı paketten 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 17:43

11. Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığına sunulacak. Koronavirüs zamanı uygulanan düzenlemenin de pakette olduğu öğrenildi. Düzenlemeden 50-55 bin mahkumun yararlanmasını bekleniyor.

11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu

31 Temmuz 2023’den önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların hüküm kesinleşmesi yerine 31 Temmuz 2023 öncesi suç işleme tarihi dikkate alınarak koşullu salı verme hakkından yararlanmaları öngörülüyor.

TAHLİYE SAYISI ARTABİLİR

Düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, ilk etapta yaklaşık 50 bin kişinin denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilebileceği öngörülüyor. Yetkililer, paketin kapsamının genişlemesine bağlı olarak bu sayının ilerleyen süreçte artabileceğini değerlendiriyor.

11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE "MAGANDALIĞA" AĞIR CEZALAR

Öte yandan paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor. Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

11. Yargı Paketi yarın Meclis'te! 50 bin mahkuma tahliye yolu

BAKAN TUNÇ: CEZA ADALETİ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLIYORUZ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 11. Yargı Paketi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, “11. Yargı Paketiyle; ceza adaleti sistemini güçlendirmeye, yönelik bazı önemli değişiklik önerilerini Meclisimizin gündemine arz etmeyi planlıyoruz. 12. Yargı Paketiyle de; yargılamalarının makul sürede tamamlanması, gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyükçekmece katliamında detaylar ortaya çıktı! Önce öldürdü, sonra alışveriş yaptı: Market çalışanına söyledikleri kan dondurdu
Kayseri'de korkunç olay! Miras yüzünden kaynanasını katletti
Vicdan kırıntısı bulunmayan kadının cezası belli oldu! Doğurduğu bebeği bıçakladı, ateşe verip çöpe attı
ETİKETLER
#ak parti
#hukuk
#Kovid Düzenlemesi
#Suçlar
#Salıverme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.