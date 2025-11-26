Büyükçekmece katliamında detaylar ortaya çıktı! Önce öldürdü, sonra alışveriş yaptı: Market çalışanına söyledikleri kan dondurdu

İstanbul Büyükçekmece'de 10 Kasım tarihinde korkunç bir olay yaşanmıştı... Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yolda silah sesleri duyan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, araç içinde Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz'ı silahla vurulmuş halde buldu.

Katliamın ardından detaylı bir inceleme yapan polis ekipleri, cinayetlerin yaşandığı noktaya yakın bir otel odasında kadın cesedi olduğu ihbarı aldı. Olay yerine giden ekipler, yine silahla vurulan Melisa Külekçi'nin cesediyle karşılaştı. 2 farklı noktada işlenen cinayetinde bağlantılı olduğunu tespit eden ekipler, çalışmalarını derinleştirdi.

240 SAATLİK KAMERA KAYDI İZLENDİ

3 kişinin öldürüldüğü cinayetin faili Hakan Karakoyun isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler, kimliğini tespit ettiği Hakan Karakoyun'u yakalamak için 432 farklı yerde bin 240 saatlik kamera görüntüsü izledi. Uzun süre teknik ve fiziki açıdan takip edilen cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesinde Firuzköy Mahallesinde boş bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

KANLI KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP KAÇMIŞ

Ekiplerin olayla ilgili yaptığı çalışmalarda cinayete ilişkin bazı detaylar ortaya çıktı. Şüpheli Hakan Karakoyun'un, cinayetleri işledikten sonra yaya olarak eve gittiği ardından kanlı kıyafetlerini değiştirip babasının aracını alarak kaçmaya çalıştığı belirlendi. Şüphelinin araca yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittiği sonrasında alışveriş için bir markete uğradığı öğrenildi. Şüphelinin marketten alışveriş yaptığı ve market çalışanıyla tanışmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan, otel odasında ölü bulunan Külekçi'nin de otele giriş yaptığı ve şüphelinin otel önünde beklediği anlar güvenlik kamerası görüntülerinde yer aldı.

MARKET ÇALIŞANINA SÖYLEDİKLERİ KAN DONDURDU

Alışveriş için markete giren şüpheli marketteki çalışanla bir süre sohbet etti. Şüpheli, market çalışanına samimi ve rahat bir şekilde yaklaşarak market çalışanına "Seninle tanışalım'' dedi. Market çalışanı şüpheliye ‘'Seni tanımıyorum'' deyince şüpheli Karakoyun'un, "Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün'' dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emre Güçlü(31), Emrah Yılmaz(33) ve Melisa Külekçi'nin (27) öldüğü cinayetin şüphelisi Hakan Karakoyun(32) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca şüpheli Karakoyun'un daha önceden 4'ü uyuşturucu olmak üzere toplamda 7 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.