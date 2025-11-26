Menü Kapat
17°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı personel memuru rehin aldı!

Gümüşhane Üniversitesi'nde çalışan bir personel, silahla başka bir personeli rehin aldı. Özel Harekat polisleri devreye girdi, üniversiteden açıklama geldi. Yapılan açıklamada olay kontrol altına alındığı bildirildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 13:23

Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı personel memuru rehin aldı!

ÖZEL HAREKAT POLİSİ DEVREDE

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığı olayda şahsı ikna çabalarının devam ettiği öğrenildi.

Gümüşhane Üniversitesi’nde silahlı personel memuru rehin aldı!

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gümüşhane Üniversitesi'nde bugün görev yapan bir memurun bayan bir memuru silahla rehin alması olayı ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hâle geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından, Üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

