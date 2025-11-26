Menü Kapat
17°
Yaşam
Kadınlarla buluşacaklarını sandılar, 1 peynire binlerce lira ödediler! Erkeklere şoke eden tuzak

Antalya'da sahte kadın profilleriyle erkekleri tuzağa düşüren ve anlaşmalı oldukları restoranlarda buluşma ayarlayan dolandırıcılara darbe vuruldu. Çetenin erkekleri ağa çekmek için yaptıkları ve sonrasında yaşananlar şoke etti. Anlaşmalı oldukları restoranlardan alışveriş yapan mağdurların peynire, meyveye ve tavuk şişe ödedikleri para şaşkına çevirdi.

'da sosyal medyada ağlarına düşürdükleri erkekleri 'buluşma tuzağı'na düşüren çeteye düzenlendi. Yüzlerce erkek mağdurun bulunduğu olaya ekipleri harekete geçirdi. Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda birçok erkeği ve tehditle yüksek hesap ödetmeye zorlayan şüphelilerden 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Kadınlarla buluşacaklarını sandılar, 1 peynire binlerce lira ödediler! Erkeklere şoke eden tuzak

YÜKSEK HESAPLAR ÖDETTİLER

Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü.

Oluşturulan özel polis ekibi, "yüksek hesap, fahiş fiyat ile silah gösterme ve özel fotoğraf paylaşımı tehdidi" gibi şikayetlerin alındığı kent merkezindeki bir iş yerine odaklandı. Ekip, şüphelileri 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüphelilerin çeşitli sosyal medya platformlarında kadın profilleriyle hesap açtıkları, buradan tanıştıkları erkekleri de anlaşmalı iş yerlerine davet ederek tuzağa düşürdükleri tespit edildi. Silah teşhiri, cebir ve tehdit ile "hesap" adı altında mağdurlardan para aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, iş yerinde çalışan kadınları da bu sürecinde kullandıkları belirlendi.

Kadınlarla buluşacaklarını sandılar, 1 peynire binlerce lira ödediler! Erkeklere şoke eden tuzak

ÖDEDİKLERİ HESAPLAR ŞOKE ETTİ

Şüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla'da "Son Kadeh" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen 32 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskınlarda 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.

Kadınlarla buluşacaklarını sandılar, 1 peynire binlerce lira ödediler! Erkeklere şoke eden tuzak

Ele geçirilen sipariş fişinde, peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı görülüyor. Bir başka sipariş fişinde ise ızgara için 1950 lira, fasıl için 2 bin 500 lira, iki paket sigara için de 1000 lira yazıldığı, toplamda 21 bin 950 liralık hesap çıkarıldığı yer alıyor.

16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, 8 kişi savcılık kararıyla salıverilirken, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan bahse konu iş yeri de kapatıldı.

Kadınlarla buluşacaklarını sandılar, 1 peynire binlerce lira ödediler! Erkeklere şoke eden tuzak
