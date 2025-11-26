Japonya'da dönme dolap operasyonu! 20 kişi, 9 saat sonra kurtarıldılar

Japonya'nın Osaka eyaletinde etkisini gösteren kötü hava şartları, Suita şehrinde yer alan bir alışveriş merkezindeki dönme dolapta korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Ülke sınırları içinde yer alan en büyük ve en yüksek olma özelliği taşıyan, 123 metre yüksekliğindeki "Osaka Wheel" adlı dönme dolapta yıldırım düşmesi sonucu elektrik kesintisi yaşandı.

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi kabinlerde mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KABİNLERİ ELLERİYLE DÖNDÜREREK KURTARDI

Mahsur kalan kişilerin bazılarını dönme dolabın kabinlerini manuel olarak döndürerek kurtaran itfaiye ekipleri, bazı yolcuları ise itfaiye merdiveni kullanarak tahliye etti.

Kurtarma çalışmalarının yaklaşık 9 saat süren çabanın ardından 02.40 sıralarında tamamlandığı açıklanırken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.