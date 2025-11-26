Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Japonya'da dönme dolap operasyonu! 20 kişi, 9 saat sonra kurtarıldılar

Japonya'nın en büyük dönme dolabı olan "Osaka Wheel"a yıldırım düşmesi sonucu durdu. 123 metre yüksekliğindeki dev dönme dolapta mahsur kalan onlarca kişi, 9 saatin ardından kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Japonya'da dönme dolap operasyonu! 20 kişi, 9 saat sonra kurtarıldılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.11.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
26.11.2025
saat ikonu 10:10

Japonya'nın eyaletinde etkisini gösteren kötü hava şartları, Suita şehrinde yer alan bir alışveriş merkezindeki dönme dolapta korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Ülke sınırları içinde yer alan en büyük ve en yüksek olma özelliği taşıyan, 123 metre yüksekliğindeki "Osaka Wheel" adlı dönme dolapta düşmesi sonucu yaşandı.

Bu sırada dönme dolapta bulunan 20 kişi kabinlerde mahsur kalırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve ekibi sevk edildi.

Japonya'da dönme dolap operasyonu! 20 kişi, 9 saat sonra kurtarıldılar

İTFAİYE EKİPLERİ KABİNLERİ ELLERİYLE DÖNDÜREREK KURTARDI

Mahsur kalan kişilerin bazılarını dönme dolabın kabinlerini manuel olarak döndürerek kurtaran itfaiye ekipleri, bazı yolcuları ise itfaiye merdiveni kullanarak tahliye etti.

çalışmalarının yaklaşık 9 saat süren çabanın ardından 02.40 sıralarında tamamlandığı açıklanırken, olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

Japonya'da dönme dolap operasyonu! 20 kişi, 9 saat sonra kurtarıldılar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dönme dolapta büyük panik! Mahsur kalanlar için zamanla yarışıldı
Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı
ETİKETLER
#itfaiye
#kurtarma
#yıldırım
#elektrik kesintisi
#osaka
#Dolap
#Suita
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.