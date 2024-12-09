Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı
09-12-2024 14:21
| Güncelleme: 09-12-2024 14:22
Hindistan'ın Pradeş eyaletindeki bir lunaparkta korkunç bir olay ucuz atlatıldı. 13 yaşındaki bir çocuk, dönme dolap diye bilinen oyuncağın kabin kısmından düştü. Operatörler nasıl kurtaracaklarını bulmaya çalışırken çocuk asılı kaldı. Durumun acil olması nedeniyle ekip beklenemedi. Çocuk verilen talimatlara uyarak demirlere sıkı sıkı tutundu ve dönme dolap tekrar çalıştırılarak kurtarılabildi.