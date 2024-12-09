Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>DÜNYA>Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı

Dönme dolaptaki kabinden düştü! Korkunç olay ucuz atlatıldı

09-12-2024 14:21 | Güncelleme: 09-12-2024 14:22
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Hindistan'ın Pradeş eyaletindeki bir lunaparkta korkunç bir olay ucuz atlatıldı. 13 yaşındaki bir çocuk, dönme dolap diye bilinen oyuncağın kabin kısmından düştü. Operatörler nasıl kurtaracaklarını bulmaya çalışırken çocuk asılı kaldı. Durumun acil olması nedeniyle ekip beklenemedi. Çocuk verilen talimatlara uyarak demirlere sıkı sıkı tutundu ve dönme dolap tekrar çalıştırılarak kurtarılabildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı - GÜNDEMGÜNDEM
Muhalifler PKK/YPG'yi bir yıkıma daha uğrattı! Deyrizor geri alındı
Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Otomobil ile motosikletin karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı!
Hakan Fidan'dan DEM Parti'li vekillere: Sizin için Kürtler PKK’dan ibaret! - POLİTİKAPOLİTİKA
Hakan Fidan'dan DEM Parti'li vekillere: Sizin için Kürtler PKK’dan ibaret!
Fatih'te bina çöktü! İlk görüntüler geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Fatih'te bina çöktü! İlk görüntüler geldi
Hızla gelen araç, kız çocuğunu hayattan kopardı - GÜNDEMGÜNDEM
Hızla gelen araç, kız çocuğunu hayattan kopardı
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar - DÜNYADÜNYA
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar
Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Tesla'nın insansı robotu Optimus, zorlu arazi testinde şov yaptı
Esad'ın zulüm hapishanelerinde 21 yıl! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama - GÜNDEMGÜNDEM
Esad'ın zulüm hapishanelerinde 21 yıl! Memleketine dönen Türk'e duygusal karşılama
Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada - YAŞAMYAŞAM
Çaktırmadan geldi, simidi alıp kayıplara karıştı! Her gün aynı şeyi yapıyor: Yaramaz kedi kamerada
Van'da peş peşe zincirleme kazalar! O anlar kamerada - GÜNDEMGÜNDEM
Van'da peş peşe zincirleme kazalar! O anlar kamerada
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog - SPORSPOR
Beşiktaş'ta 'golü kim attı?' tartışması! Futbolcular arasında güldüren diyalog
Gereksiz korna çaldığı için kesilen cezaya sinirlenip böyle tepki gösterdi! 'Korna gerekli ki çalıyoruz' - GÜNDEMGÜNDEM
Gereksiz korna çaldığı için kesilen cezaya sinirlenip böyle tepki gösterdi! 'Korna gerekli ki çalıyoruz'
Bunalıma giren adam ortalığı birbirine kattı! Camları kırıp polislere fırça attı - GÜNDEMGÜNDEM
Bunalıma giren adam ortalığı birbirine kattı! Camları kırıp polislere fırça attı
Kamışlı'da alevler yükseldi! Mardin'den görüntülendi - GÜNDEMGÜNDEM
Kamışlı'da alevler yükseldi! Mardin'den görüntülendi
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu - DÜNYADÜNYA
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu
Devlet Bahçeli DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı! - POLİTİKAPOLİTİKA
Devlet Bahçeli DEM Partili Tuncer Bakırhan'ın konuşmasını alkışladı!
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar - DÜNYADÜNYA
Esad rejiminin korkunç işkence izleri! İsimsiz cesetler... Bunu bile yaptılar
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu - DÜNYADÜNYA
İsrail Şam'ı bombalıyor! Kimyasal silah merkezi de vuruldu
Beşar Esad'ın askerleri kaçarken yakayı ele verdiler - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın askerleri kaçarken yakayı ele verdiler
Petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var - DÜNYADÜNYA
Petrol rafinerisinde patlama: Ölü ve yaralılar var
Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini kamyonla sürüklediler - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini kamyonla sürüklediler
Esad'ın toplama kampı Sednaya! Mahkumların görüntüsü var, kendileri yok! - DÜNYADÜNYA
Esad'ın toplama kampı Sednaya! Mahkumların görüntüsü var, kendileri yok!
İşkenceleriyle ünlü hapishanedeki kadın ve çocuklar artık özgür - DÜNYADÜNYA
İşkenceleriyle ünlü hapishanedeki kadın ve çocuklar artık özgür
Esad rejimi devrilmeseydi bugün idam edilecekti! Sevincini gözyaşlarıyla anlattı - DÜNYADÜNYA
Esad rejimi devrilmeseydi bugün idam edilecekti! Sevincini gözyaşlarıyla anlattı
Esad düştü: Geriye rejim tankları kaldı! - DÜNYADÜNYA
Esad düştü: Geriye rejim tankları kaldı!