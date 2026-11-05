Afyonkarahisar'da vahşet! İki farklı noktada 5 ceset bulundu: Hepsi silahla katledilmiş

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İstanbul
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir vahşet yaşandı. İki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan olayı gerçekleştirdiği tahmin edilen şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.