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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:31

Afyonkarahisar'da vahşet! İki farklı noktada 5 ceset bulundu: Hepsi silahla katledilmiş

Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Farklı noktalarda silahla vurulmuş 5 kişinin cansız bedeni bulundu. Ekipler her iki bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:45
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 17:31

’ın İhsaniye ilçesinde bir vahşet yaşandı. İki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Afyonkarahisar'da vahşet! İki farklı noktada 5 ceset bulundu: Hepsi silahla katledilmiş

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde iki farklı noktada 5 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayazini köyü mevkisinde 3, Kıyır köyü mevkisinde ise 2 kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.
Ölen kişilerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne silahla yaralama ihbarı gelmesi üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ayazini köyü mevkisinde 3 kişi, Kıyır köyü mevkisinde de 2 kişi silahla öldürülmüş halde bulundu.

Afyonkarahisar'da vahşet! İki farklı noktada 5 ceset bulundu: Hepsi silahla katledilmiş

BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'da vahşet! İki farklı noktada 5 ceset bulundu: Hepsi silahla katledilmiş

KIRMIZI ARAÇLA KAÇMIŞ

Öte yandan olayı gerçekleştirdiği tahmin edilen şüphelinin kırmızı hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Cinayetlerin işlendiği köylere çıkan yollar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

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#jandarma
#Afyonkarahisar
#ceset
#İhsaniye
#Kıyır Köyü
#3. Sayfa
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