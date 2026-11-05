Torbalı ilçesinin Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de evde yaşayanlar için zamanla yarıştı.

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HABERİN ÖZETİ İzmir’de yangın faciası: Anne öldü, 2 çocuğu hastanede Torbalı'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne hayatını kaybederken, iki çocuğunun tedavisi sürüyor. Yangın, Torbalı ilçesi Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı. Dumandan etkilenen anne 23 yaşındaki Dılgıran E. ile oğulları 7 yaşındaki E.E. ve 8 yaşındaki A.E. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Dılgıran E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi devam ediyor.

23 YAŞINDAKİ ANNE KURTARILAMADI

Dumandan etkilenen anne 23 yaşındaki Dılgıran E. ile oğulları 7 yaşındaki E.E. ve 8 yaşındaki A.E. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Dılgıran E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.