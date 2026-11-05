İzmir’de yangın faciası: Anne öldü, 2 çocuğu hastanede

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İstanbul
Torbalı ilçesinin Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de evde yaşayanlar için zamanla yarıştı.
Dumandan etkilenen anne 23 yaşındaki Dılgıran E. ile oğulları 7 yaşındaki E.E. ve 8 yaşındaki A.E. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Dılgıran E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.