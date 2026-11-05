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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:28

İzmir’de yangın faciası: Anne öldü, 2 çocuğu hastanede

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir evde çıkan yangın faciaya neden oldu. Dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne hayatını kaybederken, 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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İzmir’de yangın faciası: Anne öldü, 2 çocuğu hastanede
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 16:28

ilçesinin Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de evde yaşayanlar için zamanla yarıştı.

HABERİN ÖZETİ

İzmir’de yangın faciası: Anne öldü, 2 çocuğu hastanede

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Torbalı'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne hayatını kaybederken, iki çocuğunun tedavisi sürüyor.
Yangın, Torbalı ilçesi Yemişlik Mahallesi'nde gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede çıktı.
Dumandan etkilenen anne 23 yaşındaki Dılgıran E. ile oğulları 7 yaşındaki E.E. ve 8 yaşındaki A.E. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anne Dılgıran E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

23 YAŞINDAKİ ANNE KURTARILAMADI

Dumandan etkilenen anne 23 yaşındaki Dılgıran E. ile oğulları 7 yaşındaki E.E. ve 8 yaşındaki A.E. Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne Dılgıran E, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen E.E. ve A.E'nin tedavisi sürüyor.

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ETİKETLER
#torbalı
#Yemişlik Mahallesi
#Torbalı Devlet Hastanesi
#Dılgıran E
#Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#3. Sayfa
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