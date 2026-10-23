Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Manisa OSB'de akü fabrikasında yangın çıktı! İşçiler tahliye edildi Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma müdahalesi sürüyor. Fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.