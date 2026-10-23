Manisa OSB'de akü fabrikasında yangın çıktı! İşçiler tahliye edildi

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İstanbul
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan İnci Akü fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı fabrikada bulunan işçiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. Yangın nedeniyle fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.