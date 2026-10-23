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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:56

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı

Adana Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Kozay geçtiğimiz gün soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.10.2026
saat ikonu 20:39
|
GÜNCELLEME:
23.10.2026
saat ikonu 20:56

tarafından Çukurova Belediyesindeki ihale ve doğrudan temin usulsüzlüklerine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Başkan Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı.

HABERİN ÖZETİ

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Çukurova Belediyesindeki ihale ve doğrudan temin usulsüzlüklerine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı.
Soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi ile Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik yürütülmektedir.
Soruşturma kapsamında ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve kamu kaynaklarının hukuka aykırı kullanıldığı iddia edilmektedir.
Eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği öne sürülmüştür.
Başkan Emrah Kozay hakkında tutuklama kararı verilmiştir.
Görevden uzaklaştırma kararı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici tedbir olarak alınmıştır.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı

ÇUKUROVA BELEDİYESİNE OPERASYON KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "

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ETİKETLER
#Tutuklama Kararı
#Çukurova Belediyesi
#Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ihale Usulsüzlüğü
#Emrah Kozay
#Gündem
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