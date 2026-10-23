Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesindeki ihale ve doğrudan temin usulsüzlüklerine ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında tutuklama kararı verilen Başkan Emrah Kozay görevinden uzaklaştırıldı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada karara ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Adana ili Çukurova Belediye Başkanı Emrah KOZAY, hakkında “Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. "