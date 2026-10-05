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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:44

Mersin’deki yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme: Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı tutuklama talebiyle mahkemede

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç belediye başkanı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 22:44

Geçtiğimiz perşembe günü tarafından ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, aralarında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı , Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

HABERİN ÖZETİ

Mersin’deki yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme: Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı tutuklama talebiyle mahkemede

Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de, ihale ve doğrudan temin işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı ile birlikte 59 kişi gözaltına alındı ve bir kısmı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 59 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer bulunuyor.
Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütülüyor.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 59 şüpheli Mersin Adliyesine getirildi.
Mezitli Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 44 saniyeye düşürüldü.
Mersin’deki yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme: Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı tutuklama talebiyle mahkemede

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANI HAKKINDA AYRI SUÇLAMA

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer hakkında ayrıca husumetli olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 59 şüpheli, bugün sabaha karşı geniş güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesine getirildi. Mezitli Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 17'si, Yenişehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 kişiden ise 7'si tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi.

Mersin’deki yolsuzluk soruşturmasında sıcak gelişme: Vahap Seçer ve iki ilçe belediye başkanı tutuklama talebiyle mahkemede

Öte yandan polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı Mersin Adliyesi çevresinde şüphelilerin yakınları başta olmak üzere çok sayıda kişi toplandı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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ETİKETLER
#vahap seçer
#Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı
#Ahmet Serkan Tuncer
#Abdullah Özyiğit
#Mersin Adliyesi
#Gündem
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