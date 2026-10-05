Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

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İstanbul
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Vahap Seçer’le birlikte gözaltına alınan belediye başkanları ve diğer şüphelilerin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim 2026 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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