Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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HABERİN ÖZETİ Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi. Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Seçer'le birlikte gözaltına alınan belediye başkanları ve diğer şüpheliler de adliyeye sevk edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Vahap Seçer’le birlikte gözaltına alınan belediye başkanları ve diğer şüphelilerin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim 2026 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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