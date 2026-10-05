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Gündem
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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:30

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 gündür gözaltına bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer bu sabah adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 07:18
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 07:30

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Ekim’de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Vahap Seçer, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Seçer'le birlikte gözaltına alınan belediye başkanları ve diğer şüpheliler de adliyeye sevk edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim 2026 tarihinde operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

Vahap Seçer’le birlikte gözaltına alınan belediye başkanları ve diğer şüphelilerin de adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim 2026 tarihinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adliyeye sevk edildi

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