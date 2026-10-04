Mersin'de belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda, Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı ve yöntemlerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyadaki verilere göre arsa sahipleriyle Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci görüşmeler gerçekleştirdi.

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HABERİN ÖZETİ Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı ortaya çıkarıldı! Rüşvet, altın ve arazi trafiği: Paraları vazoyla istediler Mersin'de Mezitli Belediyesi'nde rüşvet ağına yönelik yürütülen operasyonda, belediye başkanı ve yardımcısının da dahil olduğu iddialar ortaya çıktı. Mezitli Belediyesi'ndeki rüşvet ağı ve yöntemlerine ilişkin yeni detaylar operasyonla ortaya çıktı. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin rüşvet görüşmelerini gerçekleştirdiği öne sürüldü. Elde edilen paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı iddia edildi. Kubilay Özsoy'un bu işlemlerden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvet paralarını altın ve dövize çevirerek babası adına araziler aldığı öne sürüldü. Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin eşi Merve Küsbeci ile birlikte kentteki iki lüks otelin imara aykırı bölümlerine göz yumduğu ve şikayetleri işleme koymadığı belirlendi. Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer, imar ve ruhsat işlemleri için kendisinden 5 milyon TL rüşvet istendiğini belirtti. Özbaran Enerji Şirketi sahibi Ali Özbaran'ın evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz, altın ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Elde edilen paraların Ahmet Serkan Tuncer, Atilla Küsbeci, CHP Mersin İl Başkan Yardımcısı Müteahit Kubilay Özsoy, Serkan Şahin ve Hacı Şahin arasında paylaşıldığı öne sürüldü. Dosyada Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon TL usulsüz kazanç elde ettiği, rüşvet paralarını altın ve dövize çevirerek sisteme soktuğu ve babası Durmuş Küsbeci adına araziler aldığı iddia edildi. Ahmet Serkan Tuncer'in ise bu parayla Gama Konutları'ndan bir ev aldığı kaydedildi.

Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Küsbeci'nin kentteki 2 lüks otelin imara aykırı bölümler yapmasına göz yumduğu ve bu yöndeki şikayetleri de işleme koymadığı belirlendi.

5 MİLYON TL RÜŞVET İDDİASI

Kayalife İnşaat temsilcisi Serkan Canıtezer'in ifadesi de rüşvet yöntemine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. Canıtezer, Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin imar ve ruhsat işlemleri için kendisinden 5 milyon TL rüşvet istediğini belirtti.

Canıtezer ifadesinde, Atilla Küsbeci'nin parayı çiçeklerle birlikte bir vazonun içine koyarak, eşi Merve Küsbeci'nin görev yaptığı imar birimine bırakmasını istediğini anlattı.

Rüşvet talebini kabul etmediğini belirten Canıtezer, yapı ruhsatını aldıktan sonra rüşvetin alınabilmesi amacıyla kendisinden iki kez tadilat projesi istendiğini söyledi. Canıtezer, Atilla Küsbeci'nin şantiyesine gönderdiği Yapı Kontrol Şefi'nin üçüncü kez tadilat projesine sokulacağını bildirerek, "Siz sebebini biliyorsunuz. Yapacağım bir şey yok, emir yüksek yerden" dediğini aktardı.

Durumu CİMER'e bildirdiğini belirten Canıtezer, 19 Ağustos 2026'da 100 bin TL ile KOM Şube Müdürlüğü'ne giderek paraların seri numaralarını kayıt altına aldırdığını ve ardından parayı teslim etmeye hazır olduğunu bildirdiğini ifade etti.

ÖZBARAN'IN EVİNDEN YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTIN ÇIKTI

Soruşturma kapsamında "İhaleye Fesat Karıştırma", "Rüşvet" ve "Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltına alınan Özbaran Enerji Şirketi'nin sahibi Ali Özbaran'ın evinde yapılan aramada ise 257 bin euro, 25 bin dolar, 64 bin sterlin, 4 kilo külçe altın, 116 Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın ele geçirildi. Aramada ayrıca ruhsatsız bir tabanca ile ihale dokümanlarının da bulunduğu belirtildi.