Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ayrıntılar: İmar dosyalarındaa milyonluk rüşvet iddiası

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesinin imar dosyalarında usulsüzlük tespit edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüphelinin 1 Ekim'de gözaltına alındığı soruşturmalarda yeni bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma dosyalarında, gözaltına alınan Mezitli Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci ile belediyenin imar biriminde görev yapan eşi Merve Gözde Küsbeci'nin kritik imar dosyalarında birlikte yer aldığı belirlendi.

Dosyada, para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği yönünde beyanlar yer aldı.

Soruşturma dosyasında, 2024 ve 2025 yıllarında Davultepe ve Tece bölgelerinde yürütülen imar çalışmalarında bazı arsa sahipleriyle para karşılığında anlaşmalar yapıldığına ilişkin beyanlara yer verildi.

Dosyadaki anlatımlarda, normal şartlarda arsa sahiplerinden yüzde 38-40 oranında arsa payı alınması gerekirken farklı bir yöntem uygulandığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına giren gizli tanık beyanında, Atilla Küsbeci'nin, Serkan Şahin ve Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer adına arsa sahipleriyle görüştüğü, para veren kişilerin arsalarında imar yoğunluğunun artırıldığı veya lehlerine imar değişiklikleri yapıldığı iddiası yer aldı.

PARALAR 5 KİŞİ ARASINDA PAYLAŞILMIŞ

Dosyadaki anlatımlara göre, arsa sahiplerinden alınan paralar Serkan Şahin tarafından nakit olarak toplandı.

Paraların Ahmet Serkan Tuncer ve Atilla Küsbeci'nin de yer aldığı 5 kişi arasında paylaştırıldığı yönünde ifadeler, soruşturma dosyasına girdi.

Bu sisteme örnek olarak bazı isimlere de yer verilen dosyada, para vermelerinin ardından bu kişilerin lehlerine imar değişiklikleri yapıldığı belirtildi.

Belediyenin iştiraki bir şirket üzerinden gerçekleştirilen doğrudan temin ve ihalelere ilişkin bilgilerin bulunduğu dosyada, Kubilay Özsoy'un bu işlemler üzerinden 28 milyon lira usulsüz kazanç elde ettiği, bu parayla Ahmet Serkan Tuncer'in Gama Konutları'ndan bir ev aldığı yönünde beyana yer verildi. Söz konusu konutun Tuncer yerine Kubilay Özsoy adına kaydedildiği belirtildi.

Soruşturma dosyasında, Atilla ve Merve Gözde Küsbeci'nin isimlerinin birlikte geçtiği iki otele ilişkin imar işlemleri de yer aldı.

Dosyada, otellerde imara aykırı bölümler bulunmasına rağmen belediyenin bu alanlara müdahale etmediği yönünde tanık beyanları bulunduğu öğrenildi.

Atilla Küsbeci ile eşinin otellerin imar işlemlerini onayladıkları, imara aykırı bölümlere ilişkin belediyeye ulaşan şikayetleri işleme koymadıkları ve sağlanan menfaatten pay aldıkları yönündeki tanık beyanı da dosyada yer aldı.

Dosyaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden söz konusu otellere ilişkin alınan kayıtlar da eklendi.

"NAKİT PARA DÖVİZ VE ALTINA ÇEVRİLDİ"

Atilla Küsbeci hakkındaki dosyada, imar işlemlerinden elde edildiği belirtilen nakit paranın finansal sisteme nasıl dahil edildiğine ilişkin anlatımlara da yer verildi.

Küsbeci'nin nakit parasının bir tarım firması üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve daha sonrasında döviz bürosu ve kuyumcu üzerinden avro ve altına çevrildiği, ayrıca Küsbeci'nin babası adına araziler alındığı iddia edildi.

HAK EDİŞ İÇİN 50 BİN RÜŞVET

Soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla ifadesi yer alan bir müteahhit de hak edişlerini alabilmesi için Belediye Başkanı Tuncer'in kendisini telefonla aradığını ve Tuncer'in danışmanına her ay 50 bin lira ödeme yapması gerektiğini söylediğini öne sürdü.

Bir inşaat temsilcisinin ifadesinde ise şirketinin imar ve ruhsat işlemleri sırasında Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ile Başkan Yardımcısı Atilla Küsbeci'nin kendisinden 5 milyon lira rüşvet istediğini ve konuyla ilgili CİMER'e başvuruda bulunduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Söz konusu parayı vermediğini öne süren inşaat temsilcisinin, yapı ruhsatını alabildiğini ancak inşaattan iki kez tadilat projesi istendiğini anlattığı belirtildi.

Savcılığın yaptığı araştırmada, Mezitli Belediyesi kayıtlarında söz konusu parsel için 29 Nisan 2026'da yeni yapı ruhsatı, 30 Temmuz 2026'da ise tadilat amaçlı yapı ruhsatı düzenlendiği tespit edildi.

İfadesinde dönemin ruhsat şefinin şantiyesine geldiğini anlatan inşaat temsilcisinin, görüşmenin ardından talep edilen paranın bir bölümünü hazırladığını ve 19 Ağustos 2026'da 100 bin lira nakit parayla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine gittiğini söylediği belirtildi.

Dosyada, paranın polise teslim edildiği ve banknotların seri numaralarının kayıt altına alındığı ifade edildi.

İnşaat temsilcisinin, ifadesinde, ruhsat şefine bildireceği yer ve zamanda bu parayı teslim etmeye hazır olduğunu söylediğini iddia ettiği öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.