Kırıkkale Belediyesi rüşvet soruşturmasında 3 personel tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan belediye personeli R.Z., G.Ç. ve Ö.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Hakimlik, 3 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma, Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bahçesine yaptırdığı kış bahçesi ve havuz için ruhsat alamadığını belirten Y.K.'nin şikayeti üzerine başlatılmıştı.

Y.K., belediyenin iş yeri ve ruhsat biriminde tekniker olarak görev yapan R.Z. ile görüştüğünü ancak işlemlerinin sonuçlanmadığını öne sürmüştü. Şikayetin ardından başlatılan soruşturma, benzer iddiaların ortaya çıkması üzerine genişletilmişti.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ile MASAK verileri incelemeye alınmıştı. Yapılan incelemelerde R.Z.'nin hesabına 180 işlemde 1 milyon 56 bin 880 lira, G.Ç.'nin hesabına 101 işlemde 3 milyon 120 bin 885 lira, Ö.G. ile oğluna ait hesaplara ise 100 işlemde 156 bin 211 lira para girişi olduğu tespit edilmişti.

Elde edilen delillerin ardından belediyedeki ilgili birimlerde ve şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, R.Z., G.Ç. ve Ö.G. gözaltına alınmıştı.