Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı

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İstanbul
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi.
Açıklama şu şekilde:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen’in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."
Gözaltına alınan isimler şöyle:
|Sıra
|Adı Soyadı
|1
|Mithat Bülent Özmen
|2
|Abdullah ERBİN
|3
|İnan Balah
|4
|Ali Kemal Güler
|5
|Halil İbrahim Şahin
|6
|Şeref Gedik
|7
|Neşe AN
|8
|Muhammet Akan
|9
|Medine Gürsoy
|10
|Ali Yentur
|11
|Gözde Şimşek
|12
|Tayfun Kurumahmut
|13
|Pelin Yıldırım
|14
|Ayşe Kübra Emrehan
|15
|Mahmut Kırdemir
|16
|Rahmi Özyurt
|17
|Ali Behçet Yazıcı
|18
|Ahmet Mustafa Bozkır
|19
|Serhan Urhan
|20
|Fatma Esra Toraman
|21
|Yakup Gürer
|22
|Özlem Kılıç
|23
|Bilal Gören
|24
|Yunus Emre Bulut
|25
|Aziz Pektanır
|26
|Hüdanur Yazıcı
|27
|İbrahim Özdoğan
|28
|Mücahit Özdoğan