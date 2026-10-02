Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

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HABERİN ÖZETİ Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor.

ÖRGÜT, RÜŞVET VE İHALEYE FESAT

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi.

Açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen’in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

GÖZALTINA ALINANLAR BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler şöyle: