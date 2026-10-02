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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:27

Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı

Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 08:23
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 09:27

tarafından Eyüpsultan Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

HABERİN ÖZETİ

Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik bir soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Eyüpsultan Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı

ÖRGÜT, RÜŞVET VE İHALEYE FESAT

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütüne üye olma”, “ alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca Eyüpsultan Belediyesi hizmet binasında arama işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan operasyona ilişkin açıklama geldi. 

Açıklama şu şekilde: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalar kapsamında; Aralarında Eyüpsultan Belediye başkanı Mithat Bülent Özmen’in de yer aldığı toplam 28 şüpheli hakkında suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda 28 şüphelinin tamamı gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir."

GÖZALTINA ALINANLAR BELLİ OLDU

Gözaltına alınan isimler şöyle: 

SıraAdı Soyadı
1Mithat Bülent Özmen
2Abdullah ERBİN
3İnan Balah
4Ali Kemal Güler
5Halil İbrahim Şahin
6Şeref Gedik
7Neşe AN
8Muhammet Akan
9Medine Gürsoy
10Ali Yentur
11Gözde Şimşek
12Tayfun Kurumahmut
13Pelin Yıldırım
14Ayşe Kübra Emrehan
15Mahmut Kırdemir
16Rahmi Özyurt
17Ali Behçet Yazıcı
18Ahmet Mustafa Bozkır
19Serhan Urhan
20Fatma Esra Toraman
21Yakup Gürer
22Özlem Kılıç
23Bilal Gören
24Yunus Emre Bulut
25Aziz Pektanır
26Hüdanur Yazıcı
27İbrahim Özdoğan
28Mücahit Özdoğan
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ETİKETLER
#ihale
#rüşvet
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Eyüpsultan Belediyesi
#Mithat Bülent Özmen
#Gündem
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