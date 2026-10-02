2 Ekim 2026 altın fiyatları | Altında kritik 'Cuma': Gram altının yeni fiyatı belli oldu

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil getirilerinin son 24 yılın zirvesine çıkması ve güçlenen doların etkisiyle haftanın son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Üst üste ikinci haftalık kayba hazırlanan altın için gözler ABD istihdam verisine çevrildi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 2 Ekim 2026 altın fiyatları...