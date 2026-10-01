MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun ses kaydı ortaya çıktı! Yardımcı hakem Kerem Ersoy'a flaş sözler: "Hakemliği bırak ya da adam ol"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen ses kaydı ortaya çıktı. Kayıttaki ifadelerin hakem atamaları ve MHK yönetimi arasındaki ilişkilere yönelik ayrıntılar içerdiği görüldü.

"SENİN HAKEMLİĞİNİ BİTİRMEKLE BİTİRMEMEK ARASINDA RAMAKTAYIM"

Ses kaydına göre görüşmede, Kerem Ersoy'un bir süredir görev verilmemesi üzerine Ferhat Gündoğdu'ya gönderdiği mesajın konuşulduğu anlaşıldı. Gündoğdu'nun Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürerek, "Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum" dediği duyuldu. Ersoy'un neyin kastedildiğini anlamadığını söylemesi üzerine Gündoğdu, "Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin devamında Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum" dediği ortaya çıktı. Gündoğdu'nun ardından, "Ya adam ol ya da bırak git" ifadelerini kullandığı, Ersoy'un ise görüşme sırasında kendisine yöneltilen suçlamaların ne olduğunu anlamadığını, herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını söylediği aktarıldı.

"BEN SENİ BABANDAN AYRI DÜŞÜNEMEM"

Kayıtta Ferhat Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’un babası Fahir Ersoy’un bazı dernek ve cemiyet girişimleri ile temaslarından söz ettiği görüldü. Gündoğdu’nun, "Ben seni babandan ayrı düşünemem. Bunlar yaşanmış şeyler" dediği duyuldu. Ersoy’un ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını ve kimseyle iletişim halinde olmadığını söylediği belirtildi. Kayıtta Gündoğdu’nun Ersoy’un maç performansını yakından takip ettiğini belirterek, "Her adımını takip ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü.

Ses kaydında Ferhat Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’un hakemlik performansına ilişkin, "Bir maçta hata yapmıyorsun bilerek bilmeyerek" ve "Dürüstsün" ifadelerini kullandığı duyuldu.

Ses kaydında Gündoğdu’nun bazı kişiler ve yazışmalar hakkında, "Devlet takip ediyor, yakalıyor" ifadelerini kullandığı duyuldu. Gündoğdu’nun bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri sürdüğü ve söz konusu kişilerin devlet tarafından takip edildiğini öne sürdüğü kayda yansıdı.

"MHK HAKKINDA BİR YERDE BİR DAHA KONUŞMA"

Ferhat Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’un MHK hakkında konuşmasına yönelik de, "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur" dediği duyuldu. Gündoğdu’nun bunun son uyarısı olduğunu belirterek, "Vazgeçmezsen dua et gideyim. Onlara da söyle, onlar da dua etsin gideyim. Anca öyle kurtulursunuz" ifadelerini kullandığı kayda geçti.

"HAKEMLİĞİNDEN OLACAKSIN"

Görüşmenin devamında Ferhat Gündoğdu’nun MHK başkanlığını bir "devlet görevi" olarak nitelendirdiği ve kendisinin kaybedecek bir şeyi olmadığını savunarak, "Devlet görevi. Onu yapıyorum. Yarın veya üç yıl, beş yıl iki gün hiç umurumda değil. Ama hakemliğinden olacaksın. Tamam mı canım? Hiçbir şey söyleme. Çünkü söylediğin şeyler bende değer kaybediyor. Çünkü ben boş konuşmam, altını doldururum. Aylarca beklerim beklerim, ondan sonra karar veririm. Onun için hiç konuşma ki, hani şey kaybetme gözümde. İnkar etmene gerek yok bazı şeyleri. Susmuş olman kabul etmiş anlamına da gelmeyecek bende, onu da bil" dediği kayda geçti.

Söz konusu konuşmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Gündoğdu’nun dijital materyallerinden elde edildiği belirtildi. Ses kaydında yer alan hakemlik kariyerinin sona erdirilebileceğine ilişkin ifadeler, maç görevlendirmelerine yönelik sözler, MHK hakkında konuşulmaması yönündeki uyarılar ve "Devlet takip ediyor" şeklindeki ifadelerin soruşturma kapsamında değerlendirileceği aktarıldı.