Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban'dan bahis açıklaması! "Kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamıştır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ve 1. Lig'den 448 yöneticiyi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Disipline sevk edilen isimler arasında TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban da yer aldı.

"Bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Hakan Daltaban, kendi adına açılan hesabı yakın çevresini kontrol altında tutmak için kullandırdığını açıkladı. Daltaban açıklamasında, "Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır" dedi.

Hakan Daltaban, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TFF tarafından PFDK'ye sevk edildiğimin açıklanması ve tarafıma bildirim yapılması nedeniyle avukatlarım marifetiyle yasal yollara müracaat edecek olmakla beraber kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma karanı aldım. Yaklaşık beş yıl önce kendi adıma açtığım resmi bahis hesabı, yakın çevremde futbola ilgi duyan gençlerin kontrollü ortamda eğlenmesi amacıyla açılmış ve kullanılmıştır. O dönemde gençleri illegal bahis ortamından koruyup, konuyu kumar anlayışından çıkarıp, asla kazanılan tutarın çekilmeyeceği kuralıyla küçük tutarlarla sınırlı bir eğlence olmasını sağlamayı hedeflemiştim. Dolayısıyla kazanılması olası kazançlar pilav üstü döner alacak bedele ulaşmamış kupon tutarları da simit parası seviyelerinde kalmıştır. Bu hesaptan çok az sayıda işlem yapılmış olmakla beraber, sevk evrakında belirtildiği gibi işlemlerin toplam tutarı 2 bin 500 lirayı bulmamış ve bu kuponlarda tek bir Beşiktaş maçı dahi yer almamıştır. Küçük rakamlarla işlemler yapılmış, hesaptan hiçbir zaman para çekilmemiş ve amacı ekonomik olmayan bu hesap, yöneticiler bakımından gerekli mevzuatla bağdaşmadığını öğrendiğim anda ve uzun bir süre önce kapatılmıştır. Bu bilgileri, hesabın kullanım biçimini ve işlem boyutunu şeffaf şekilde paylaşmamın nedeni anlaşılacağı üzere 'kazanç amaçlı-bağımlılık' seklinde bulunulmadığının net şekilde ifade edilmesidir. Eylemde hesap kayıtları ve doğrulanabilir bilgiler çerçevesinde konunun arz ettiğim şekilde gerçekleştiği sabittir. Hayatımın tüm aşamalarında yasalara saygılı ve illegaliteden uzak yaşamış kumar illetinin her şekil ve seviyesine karşı duruş sergilemiş bir birey olarak tekrar ifade etmek isterim ki o dönemde çevremdeki çocuklarımızın yanlış yollara sapmaması ve kontrolüm altında bulunmaları adına takındığım tavrın bugün de arkasındayım."