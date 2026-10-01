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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:33

Hayati Yazıcı'dan fon soruşturmasında yurt dışı yasağı getirilen oğlu Murat Yazıcı için açıklama: Ticaretinin ahlaka uygunluğundan zerre kuşkum yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturmasına adı karışan ve yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol uygulanan oğlu Murat Yazıcı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yazıcı, konuyla ilgili sosyal medyanın hüküm vermemesi gerektiğine işaret ederek "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur." dedi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Hayati Yazıcı'dan fon soruşturmasında yurt dışı yasağı getirilen oğlu Murat Yazıcı için açıklama: Ticaretinin ahlaka uygunluğundan zerre kuşkum yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:33

Fon soruşturmasına adı karışan ve yurt dışı yasağı adli kontrolü uygulanan Murat Yazıcı'nın babası Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, konu hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Hayati Yazıcı'dan fon soruşturmasında yurt dışı yasağı getirilen oğlu Murat Yazıcı için açıklama: Ticaretinin ahlaka uygunluğundan zerre kuşkum yok

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturmasında adı geçen ve yurt dışı yasağı adli kontrolü uygulanan oğlu Murat Yazıcı hakkında yazılı bir açıklama yaptı.
Hayati Yazıcı, oğlunun ticari eylem ve işlemlerinin yasa ve ahlaka uygunluğu konusunda zerre kuşkusu olmadığını belirtti.
Karar merciinin tarafsız ve bağımsız yargı olduğunu belirten Yazıcı, sosyal medya unsurlarının hüküm kurgulamaya kalkışmaması gerektiğini vurguladı.
Gerçeklerin ortaya çıkmasından çekincesi olmadığını ifade eden Yazıcı, itibar suikastine asla müsaade etmeyeceğini söyledi.
Soruşturma bahane edilerek şahsının ve kurucusu olduğu AK Parti'nin karalanmasına geçit vermeyeceklerini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

hesabından paylaşımda bulunan Yazıcı, oğlunun ticaretinden yasa ve ahlak açısından en küçük bir şüphesinin dahi bulunmadığını belirterek kararın sosyal medya değil kanun tarafından verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"HELAL-HARAM AYRIMI HER ZAMAN DEĞİŞMEZ ÖLÇÜM OLDU"

Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur.

Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır.

Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır.

"SOSYAL MEDYA HÜKÜM KURGULAMAYA KALKIŞMAMALI"

İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir.

Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur.

"İTİBAR SUİKASTİNE ASLA MÜSAADE ETMEM"

Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastine de asla ve asla müsaade etmem.

Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

https://x.com/Hayati_Yazici/status/2105706077442486398?s=20

 

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ETİKETLER
#sosyal medya
#AK Parti
#Hayati Yazıcı
#Fon Soruşturması
#Murat Yazıcı
#Gündem
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