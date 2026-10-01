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Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:19

AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı

Fon soruşturmasına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasının ardından AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Dr. Hülya Terzioğlu atandı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hülya Terzioğlu atandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:04
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:19

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü , Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın takdiriyle partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın takdirleriyle Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığımıza Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atanmıştır. 

Genel Başkan Yardımcımız, Marmara İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. Marmara Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora çalışması yapmıştır. Başörtüsü yasağının başlaması sebebiyle uzun yıllar akademiden uzak kalmış hocamız, 2013 yılı itibarıyla İlahiyat Fakültesinde akademik hayatına başlamıştır. 

Çalışma alanları: modern dönem inanç problemleri, İslam ve kadın, toplumsal cinsiyet, deizm, kader inancı ve özgürlük meselesi ve Cumhuriyet dönemi alimleri ve inanç meseleleri. 2012'de İstanbul İl kadın kollarımızda bulunmuştur. 

2013'te KADEM Sakarya Temsilciliğini yapmıştır. 2023'te Kelam Anabilim Dalında profesörlüğe atanmıştır. Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun."

Ayrıntılar geliyor...

 

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#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#ömer çelik
#sakarya üniversitesi
#Hülya Terzioğlu
#Politika
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