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Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:26

Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında? Hülya Terzioğlu mesleği nedir? Eşi kim, çocukları var mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcılığına atanan Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında merak edildi. Atama sonrasında Türkiye'nin gündemine yerleşen Hülya Terzioğlu'nun aldığı eğitimler ve özel hayatına dair bilgiler...

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında? Hülya Terzioğlu mesleği nedir? Eşi kim, çocukları var mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:26

Hülya Terzioğlu aslen nereli, evli mi soruları merak edilirken yeni atama sonrası merak edilenler arttı. Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında? Hülya Terzioğlu mesleği nedir? Eşi kim, çocukları var mı?

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
AK Parti'de Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı.
Prof. Dr. Hülya Terzioğlu 1970'te Çorum'da doğmuştur.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır.
Terzioğlu, KADEM Sakarya kurucu temsilciliği yapmış ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevine devam etmektedir.
Terzioğlu, bir çocuk annesidir.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Hülya Terzioğlu 1970 tarihinde Çorum'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996’da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Kelâm Bilim Dalı’nda 1998’de “Kâdı İyâz’a Göre Peygamber’in Dindeki Konumu” başlıklı yüksek lisansını ve 2004 ‘te“İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi” konulu doktora çalışmasını tamamladı.

Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında? Hülya Terzioğlu mesleği nedir? Eşi kim, çocukları var mı?

HÜLYA TERZLİOĞLU NERELİ, NE İŞ YAPIYOR?

Aslen Çorumlu olan isim, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle partisinin Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun atandığını bildirdi.ü

Hülya Terzioğlu kimdir, kaç yaşında? Hülya Terzioğlu mesleği nedir? Eşi kim, çocukları var mı?

HÜLYA TERZİOĞLU EŞİ KİM, ÇOCUKLARI VAR MI?

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği de yapan Hülya Terzioğlu 2013 senesinde başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine halen devam etmektedir. Bir çocuk annesidir.

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