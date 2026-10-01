Türkiye'nin son günlerde gündeminde düşmeyen fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

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HABERİN ÖZETİ Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi Türkiye'deki fon soruşturmasında AK Partili eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı yasağı kararı verilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti. Fon soruşturmasında eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı geçti. Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı yasağı kararı alındı. Hayati Yazıcı, oğluyla ilgili sorulara "Açıklayacağım" şeklinde cevap verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon kriziyle ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yer alan eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı da soruşturmada yer aldı. Mustafa Yazıcı hakkında "yurt dışı yasağı" kararı verildi.

TBMM’nin açılışında basın mensuplarının sorularına tek cümlelik cevap veren Hayati Yazıcı “Açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında fon krizi ile ilgili net bir mesaj verdi. Kurtulmuş, "Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir" dedi.