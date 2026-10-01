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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:53

Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi

Fon soruşturmasında Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın da adı yer aldı. Eski bakan Hayati Yazıcı'ya gazeteciler oğluyla ilgili bir soru yöneltti. Yazıcı ise bu soruya tek kelimelik bir açıklama yaptı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 16:53

Türkiye'nin son günlerde gündeminde düşmeyen fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. 

HABERİN ÖZETİ

Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'deki fon soruşturmasında AK Partili eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı yasağı kararı verilirken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sorumluların hesap vermesi gerektiğini belirtti.
Fon soruşturmasında eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı geçti.
Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı yasağı kararı alındı.
Hayati Yazıcı, oğluyla ilgili sorulara "Açıklayacağım" şeklinde cevap verdi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, fon kriziyle ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yer alan eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı da soruşturmada yer aldı. Mustafa Yazıcı hakkında "yurt dışı yasağı" kararı verildi.

Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi

’nin açılışında basın mensuplarının sorularına tek cümlelik cevap veren Hayati Yazıcı “Açıklayacağım” ifadelerini kullandı. 

Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi

NUMAN KURTULMUŞ: SORUMLULAR HESAP VERMELİDİR

Öte yandan TBMM Başkanı , TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında fon krizi ile ilgili net bir mesaj verdi. Kurtulmuş, "Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir" dedi.

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#AK Parti
#TBMM
#numan kurtulmuş
#Hayati Yazıcı
#Mustafa Yazıcı
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