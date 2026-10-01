Hayati Yazıcı'ya fon krizinde adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı soruldu! Tek kelimeyle cevap verdi

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İstanbul
Türkiye'nin son günlerde gündeminde düşmeyen fon soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
AK Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yer alan eski bakan Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı'nın adı da soruşturmada yer aldı. Mustafa Yazıcı hakkında "yurt dışı yasağı" kararı verildi.
TBMM’nin açılışında basın mensuplarının sorularına tek cümlelik cevap veren Hayati Yazıcı “Açıklayacağım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında fon krizi ile ilgili net bir mesaj verdi. Kurtulmuş, "Sorumluluğu belirlenenlerin hukuk önünde hesap vermesi, yatırımcının korunması ve yatırımların sürmesi açısından gereklidir" dedi.