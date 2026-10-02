Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve etiket oyunu yapan marketlere yönelik denetimler devam ediyor. Son bir yılda yaklaşık 70 bin markette denetim gerçekleştiren Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere ceza yağdırdı.

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HABERİN ÖZETİ Marketlerdeki etiket oyununa darbe! Haksız fiyat artışı yapan işletmelere ceza yağdı Ticaret Bakanlığı, temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışı ve etiket oyunu yapan marketlere yönelik denetimlerde bir yılda yaklaşık 70 bin marketi denetleyerek 123 milyon TL ceza uyguladı. Ticaret Bakanlığı, son bir yılda yaklaşık 69 bin market işletmesi ve yaklaşık 560 bin ürünü denetledi. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 91 market işletmesine kurul tarafından yaklaşık 123 milyon TL idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin soru önergelerine verdiği cevaplarda denetimlerin sürdüğünü belirtti. Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ilişkin fiyat gelişmelerinin piyasa koşullarıyla birlikte takip edildiği ve tedbirlerin alındığı ifade edildi.

BAKAN BOLAT SORU ÖNERGELERİNİ CEVAPLADI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekillerinin zincir marketlerdeki fahiş fiyat denetimlerine yönelik soru önergelerini cevapladı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından gerçekleştirilen fahiş fiyat artışlarına ilişkin araştırma, inceleme ve değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Bakan Bolat, aykırılık tespit edilmesi hâlinde ilgili mevzuat çerçevesinde idari yaptırım uygulanmasına karar verdiğini hatırlattı.

69 BİN ZİNCİR MARKET DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığının temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerindeki fiyat hareketlerini yakından takip ettiğini belirten Bolat “Piyasa şartlarıyla uyumlu olmayan fiyat artışlarına yönelik inceleme ve denetimler gerçekleştirilmekte, mevzuata aykırılık tespit edilen uygulamalar hakkında gerekli İdarî İşlemler tesis edilmektedir. Temel gıda ve zorunlu tüketim ürünlerine yönelik olarak, Bakanlığımızca son bir yıllık dönemde (Ağustos 2025-Ağustos 2026) yaklaşık 69 bin market işletmesi ve bu işletmelerdeki yaklaşık 560 bin ürün denetlenmiş olup, piyasa işleyişini bozucu ve tüketici mağduriyetine yol açabilecek uygulamalara yönelik rutin denetimler aralıksız sürdürülmektedir." dedi.

123 MİLYON TL CEZA

Bakan Bolat, yapılan denetimler ve incelemeler sonucunda, son bir yılda haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen 91 market işletmesine kurul tarafından yaklaşık 123 milyon TL idari para cezası uygulandığını belirtti.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Bolat, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine ilişkin fiyat gelişmelerinin; arz, talep, maliyet ve piyasa koşullarıyla birlikte takip edildiğini, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve piyasanın sağlıklı işleyişinin temini amacıyla gerekli tedbirler alındığını da hatırlattı.