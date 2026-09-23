Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri tarafından okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Denetimler sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri dikkat çekti.

MARKET SAHİBİNİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri rafta bulunduran ve satışını sürdüren işletme sahibinin ise ürünü "yeni bitmiş" diyerek savunması zabıta ekiplerinin tepkisine neden oldu.

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin okul çevrelerinde aralıksız devam edeceği bildirildi.