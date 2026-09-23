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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:33

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri, özellikle çocukların alışveriş yaptığı okul çevresindeki gıda işletmelerini denetledi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirilirken bir işletme sahibinin yaptığı savunma ise pes dedirtti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:33

'ın ilçesinde ekipleri tarafından okul çevresindeki gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma

Denetimler sırasında alışveriş yapan çocukların zabıta ekiplerine, "Biz güvendiğimiz için alıyoruz" sözleri dikkat çekti.

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma

MARKET SAHİBİNİN SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Son kullanma tarihinin üzerinden 21 gün geçen peyniri rafta bulunduran ve satışını sürdüren işletme sahibinin ise ürünü "yeni bitmiş" diyerek savunması zabıta ekiplerinin tepkisine neden oldu.

Zabıta denetiminde ortaya çıktı: Çocukların alışveriş yaptığı işletmeden skandal savunma

Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin okul çevrelerinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

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ETİKETLER
#hatay
#Son kullanma tarihi
#dörtyol
#zabıta
#Gıda Işletmeleri
#Yaşam
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