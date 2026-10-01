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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:17

Fon soruşturmasında dev dalga: 8 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimlikte

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı 'fon soruşturması' kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. Aralarında banka ve faktoring şirketi yöneticilerinin de yer aldığı 8 şüpheli tutuklama talebiyle, 5 şüpheli ise adli kontrol ve ev hapsi istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
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Fon soruşturmasında dev dalga: 8 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimlikte
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:17
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:17

Fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklama, 5’i adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

 

Fon soruşturmasında dev dalga: 8 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli adli kontrol talebiyle hakimlikte

ARALARINDA BANKA VE FAKTORİNG YÖNETİCİLERİ DE VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, İskender Balcı, Ali Çil, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe ile Mesut Altan, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Destek Faktoring yetkilisi Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ev hapsi, Tolga Tuğtekin ise adli kontrol talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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ETİKETLER
#Sulh Ceza Hakimliğine
#Özata Denizcilik
#Destek Yatırım Bankası
#Destek Faktoring
#Altuğ Kantarcı
#Özgür Akayoğlu
#Gündem
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