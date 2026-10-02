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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 05:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 05:49

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Şanlıurfa'da geçen hafta meydana gelen 5,4'lük depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un bölgedeki fay hatlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeler yeniden gündeme geldi. Depremin meydana geldiği Bozova Fayı'ndaki stres birikimine dikkat çeken Üşümezsoy, yeni değerlendirmesinde risk altındaki şehri açıkladı. Üşümezsoy, işaret ettiği bölgede 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem potansiyeli olduğu uyarısında bulundu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 05:32
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 05:49

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde geçen hafta meydana gelen deprem, bölgede paniğe yol açtı. AFAD verilerine göre; 24 Eylül'de saat 10.40'ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, aralarında Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'nın da bulunduğu çevre illerde de hissedildi.

HABERİN ÖZETİ

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmesinin ardından Şener Üşümezsoy'un Bozova Fayı hakkındaki açıklamaları ile diğer fay hatlarına ilişkin değerlendirmeleri yeniden gündeme geldi.
Şanlıurfa Karaköprü'de 24 Eylül'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.
Şener Üşümezsoy'un Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Atatürk Barajı'nın güneyindeki faylara ve Bozova Fayı'ndaki stres birikimine dikkat çektiği açıklamaları hatırlandı.
Bozova Fayı, Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlanmaktadır.
Üşümezsoy geçmişte Sivrice, Acıpayam, Yedisu, Sisam, Silivri-Kumburgaz hattı ve Simav-Sındırgı bölgeleri için değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.
Pamukkale Fayı'nın 6,5 ile 7 arasında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu savunan Üşümezsoy; Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattına işaret etti.
Bölgedeki sıcak su kaynaklarının faylarla bağlantılı olduğunu aktaran Üşümezsoy, Milattan Sonra 40 yılında bölgede büyük bir depremin kayıtlarda yer aldığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.

BOZOVA FAYINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

5,4'lük depremden sonra bölgede saha çalışmaları yürütülürken, jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 31 Mart 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. Üşümezsoy, söz konusu değerlendirmelerinde Atatürk Barajı'nın güney kesimindeki faylara dikkat çekmiş, özellikle Bozova Fayı çevresindeki stres birikiminin izlenmesi gerektiğini belirtmişti.

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Nefes'in haberine göre, Pazarcık ve Elbistan depremlerinin ardından bölgedeki bazı fayların gerilme yaşayabileceğini savunan Üşümezsoy, Atatürk Barajı çevresindeki fayların konumu ve bölgedeki stres değişimlerine işaret etmişti.

Geçen hafta Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen son depremin ardından Bozova Fayı da yeniden gündeme geldi. Fayın, 2026 yılında güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nda 55 kilometre uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı diri fay olarak tanımlandığı belirtildi.

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

DAHA ÖNCE O BÖLGELERİ İŞARET ETMİŞTİ

Şener Üşümezsoy, geçmiş yıllarda yaptığı değerlendirmelere de değindi. 2012 yılında Erzincan depreminin 20. yılı dolayısıyla kendisine riskli bölgelerin sorulduğunu belirten Üşümezsoy, o dönem Sivrice, Acıpayam ve Yedisu'yu işaret ettiğini söyledi.

Bu bölgelerden Sivrice ve Acıpayam'da daha sonra deprem meydana geldiğini ifade eden Üşümezsoy, Sisam depreminden önce de Sisam Fayı'na dikkat çektiğini belirtti.

Üşümezsoy ayrıca geçmiş değerlendirmelerinde Silivri-Kumburgaz hattında 6 ile 6,5 arasında deprem meydana gelebileceğini söylediğini ve Simav-Sındırgı bölgesini de işaret ettiğini anlattı.

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

"PAMUKKALE FAYI 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Yeni değerlendirmesinde Pamukkale Fayı üzerinde duran Üşümezsoy, bu fayın risk taşıyan faylardan biri olduğunu savundu.

Pamukkale Fayı'nın 7'nin altında deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirten Üşümezsoy, büyüklüğün 6,5 ile 7 arasında olabileceğini ifade etti.

Fayın uzandığı bölgeyi de açıklayan Üşümezsoy; Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattını işaret etti.

Şener Üşümezsoy riskli bölgeyi açıkladı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

TARİHSEL DEPREMLERİ HATIRLATTI

Pamukkale ve çevresinin tarihsel depremler açısından dikkat çeken bir bölge olduğunu belirten Üşümezsoy, Laodikeia çevresinde geçmişte çok sayıda deprem yaşandığını söyledi.

Bölgedeki sıcak su kaynaklarının da faylarla bağlantılı olduğunu ifade eden Üşümezsoy, Milattan Sonra 40 yılında bölgede meydana gelen büyük bir depremin tarihsel kayıtlarda yer aldığını ifade etti.

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