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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:56

Fenerbahçe'den transfer yasağı açıklaması! Sarı-lacivertliler gelişmeyi duyurdu

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı cezası uygulamıştı. Sarı-lacivertliler, Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili olan transfer yasağının, ödeme yapılmasının ardından kaldırıldığını duyurdu.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Fenerbahçe'den transfer yasağı açıklaması! Sarı-lacivertliler gelişmeyi duyurdu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 18:56

, geçtiğimiz cumartesi günü ekiplerinden 'ye 3 dönem cezası uygulamıştı.

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, 3 dönem transfer yasağının 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak ödemenin ardından bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla kaldırılacağı duyurulmuştu. Sarı-lacivertliler açıklamada, "Kulübümüze uygulanan üç dönemlik transfer yasağı geçici olup, 2024-2025 sezonunda takımımıza katılan Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgilidir. Futbolcunun bonservis ücretine ilişkin olarak 30 Nisan 2026 tarihli transfer taksidin ödenmemesi nedeniyle ilgili kulüp FIFA nezdinde girişimde bulunmuş, yönetimimiz de göreve başladıktan sonra geciken taksidi ödemiştir. İlgili kulübün FIFA nezdinde açtığı davada bir sonraki taksidin de ödenmesi talep edilmiş, tarafımızca ödeme için FIFA kararı beklenmiştir. Kulübümüz FIFA kararı ile hükmedilen ödemeyi ilk mesai günü (28 Eylül Pazartesi) gerçekleştirecek ve FIFA nezdindeki bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından transfer yasağı kaldırılacaktır." ifadelerine yer vermişti.

Fenerbahçe'den transfer yasağı açıklaması! Sarı-lacivertliler gelişmeyi duyurdu

TRANSFER YASAĞI KALDIRILDI

FIFA'nın Fenerbahçe'ye uyguladığı 3 dönem transfer yasağıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Youssef En Nesyri'nin bonservis ücretiyle ilgili olan transfer yasağının, ödeme yapılmasının ardından kaldırıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından ilgili ödeme pazartesi (27 Eylül 2026) günü gerçekleştirilmiş, FIFA nezdindeki işlemler tamamlanmış ve Kulübümüze uygulanan geçici transfer yasağı kaldırılmıştır." denildi.

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#fenerbahçe
#Futbol
#trendyol süper lig
#youssef en-nesyri
#transfer yasağı
#fıfa
#Spor
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