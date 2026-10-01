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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:06

Edin Dzeko Bosna Herkes Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Yıldız golcüden son maç öncesi duygulandıran sözler

Bosna Hersek futbolunun yaşayan efsanesi Edin Dzeko, yarın son defa milli takım forması giyeceğini açıkladı. Bosna Hersek'in İsveç’i konuk edeceği maç öncesinde konuşan Dzeko, milli takımda forma giymenin kendisi için her zaman büyük gurur olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:06

Bosna Hersek’in ‘’yaşayan efsane’’ lakaplı yıldızı Edin Dzeko, yarın ülkesinin milli takımı için son kez yeşil sahalarda top koşturacak. Karşılaşma öncesi milli takıma veda edeceğini açıklayan Dzeko, basın toplantısında Bosna Hersek formasını giymekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Edin Dzeko Bosna Herkes Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Yıldız golcüden son maç öncesi duygulandıran sözler

‘’FUTBOL OYNAYAN HER ÇOCUK BUNU HAYAL EDER’

Dzkeo, milli takım formasını giymenin kendisi için her şeyden önemli olduğunu belirterek "Futbol oynayan her çocuk bir gün milli takımda forma giymek ister. Ben de hayallerimi gerçekleştirdim. Elimden gelenin en iyisini yaptım, ulaşabileceğim en üst noktaya ulaştım. Bu yüzden mutlu ayrılıyorum" diye konuştu.

Edin Dzeko Bosna Herkes Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Yıldız golcüden son maç öncesi duygulandıran sözler

‘’İLK DÜDÜK ÇALDIĞINDA BAŞKA BİR ŞEY DÜŞÜNMEYECEĞİM’’

Son maç öncesindeki hislerini dile getiren Dzeko, "Çocukluk günlerindekine benzer bir heyecan ve baskı hissediyorum. Sanki ilk adımlarımı atacakmışım gibi. Milli takım başlı başına bir duygu. Bunları gizlemek zor olacak ancak ilk düdük çaldığında başka bir şeyi düşünmeyeceğim. Milli takım için yapabileceğimin en iyisini yaptığımı biliyorum. Elimden gelen her şeyi verdim’’ dedi.

Edin Dzeko Bosna Herkes Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Yıldız golcüden son maç öncesi duygulandıran sözler

ÇOÇUKLARI KARARDAN MEMNUN DEĞİL

Aldığı kararın çocukları tarafından pek hoş karşılanmadığını söyleyen yıldız golcü, "Çocuklarım veda kararından memnun değil. Artık geriye çocuklarımı ellerinden tutup tribüne götürmek ve Bosna Hersek'imiz için tezahürat yapmak kalıyor’’ dedi.

Edin Dzeko Bosna Herkes Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı! Yıldız golcüden son maç öncesi duygulandıran sözler

Genç futbolculara da seslenen Dzeko, yeteneğin tek başına yeterli olmadığını ve hayallerinin peşinden giderken her gün daha fazla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

KÖFTECİLER 10’LU KÖFTEYİ 11 YAPTI

Öte yandan başkent Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'ne Edin Dzeko'nun 11 numaralı Bosna Hersek formasını giydiği büyük bir fotoğrafı asıldı.
Saraybosna'daki köfteciler de Dzeko'nun hatırına yarın 10'lu köfteleri 11 adet olarak menüye aynı fiyattan koyacaklarını açıkladı.
 

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