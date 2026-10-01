Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı sırasında Genel Kurula hitap etmek için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti Grubu milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Yeni Partili vekiller, Erdoğan kürsüye çıkarken salonu terk etti.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te kürsüye çıkınca Yeni Parti salonu terk etti! Devlet Bahçeli'den tepki geldi TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarken Yeni Partili vekillerin salonu terk etmesi siyasi tepkilere yol açarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ve gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için kürsüye çıktığı sırada Yeni Parti Grubu milletvekilleri salonu terk etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Partili milletvekillerinin tavrını eleştirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti vekillerinin salonu terk etmesini doğru bulmadığını belirterek, "Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz" dedi. Meclis'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşan Bahçeli, bu durumun yeni dönemin başlangıcı olup olmadığı sorusuna "Öyle düşünelim" yanıtını verdi. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye süreci 2027'de nihayete erebilir mi?" sorusunu "Gelecekten umutluyum" diyerek cevapladı.

Gelişmeyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptıkları açıklamalarla Yeni Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sergilediği tavrı eleştirdi.

"YENİ PARTİ'DEN YENİLİKLER BEKLİYORUZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Yeni Parti'nin tutumunu yanlış bulduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır." diyen Bahçeli "Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'YLA TOKALAŞMA

Meclis'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşan Bahçeli'ye konuyla ilgili sorulan Yeni dönemin başlangıcı mı? sorusuna "Öyle düşünelim." cevabını verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

MHP lideri ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kendisine sorulan "Süreç 2027'de nihayete erebilir mi?" sorusuna da "Gelecekten umutluyum." karşılığını verdi.

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