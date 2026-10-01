Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te kürsüye çıkınca Yeni Parti salonu terk etti! Devlet Bahçeli'den tepki geldi

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İstanbul
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı sırasında Genel Kurula hitap etmek için kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Parti Grubu milletvekillerinin tepkisiyle karşılaştı. Yeni Partili vekiller, Erdoğan kürsüye çıkarken salonu terk etti.
Gelişmeyle ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yaptıkları açıklamalarla Yeni Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sergilediği tavrı eleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuyla ilgili Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada Yeni Parti'nin tutumunu yanlış bulduğunu belirtti. "Cumhurbaşkanı varken gitmeleri doğru olmamıştır." diyen Bahçeli "Yeni Parti'den yenilikler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Meclis'te İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşan Bahçeli'ye konuyla ilgili sorulan Yeni dönemin başlangıcı mı? sorusuna "Öyle düşünelim." cevabını verdi.
MHP lideri ayrıca devam eden Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kendisine sorulan "Süreç 2027'de nihayete erebilir mi?" sorusuna da "Gelecekten umutluyum." karşılığını verdi.
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