Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 04:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 04:52

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda parfüm yüklü tır refüje çarpıp devrildi. Tırın çekici kısmı ise yolun İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti. Devrilen tırdan sızan mazot ve kimyasal madde nedeniyle bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Yolun İstanbul yönü trafiğe kapatılırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 04:36
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 04:52

kesimi gişeler köprüsü altında saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası ekipleri alarma geçirdi. 

HABERİN ÖZETİ

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde parfüm yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.
A.F.T. idaresindeki 41 NF 338 plakalı parfüm yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje girerek devrildi ve çekici kısmı İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.
Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle otoyol jandarma ekipleri Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini tedbir amaçlı trafiğe kapattı.
İstanbul istikametine giden araçlar Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirildi ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.
Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü A.F.T. hakkında ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Ankara istikametine giden A.F.T idaresindeki 41 NF 338 plakalı parfüm yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje girerek devrildi. Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

TIRDAN KİMYASAL SIZDI, İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle, otoyol jandarma ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE

Bölgeye gelen Düzce ekipleri, ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sızan maddenin zararlı olmadığını belirleyerek, tedbir aldı.

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

TRAFİKTE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

İstanbul istikametine giden araçlar, Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Trafiğin tır kaldırılana kadar karayoluna yönlendirileceği ve sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

Kazada tır sürücüsü A.F.T hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da korkutan kaza: Tır otomobili biçti, facianın eşiğinden dönüldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan iki kişiyi biçti: Feci kaza kamerada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Düzce
#Aft
#anadolu otoyolu
#afad
#Gölyaka
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.