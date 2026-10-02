Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

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İstanbul
Anadolu Otoyolu Düzce kesimi Gölyaka gişeler köprüsü altında saat 22.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası ekipleri alarma geçirdi.
Ankara istikametine giden A.F.T idaresindeki 41 NF 338 plakalı parfüm yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı ve refüje girerek devrildi. Tırın çekici kısmı ise İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.
Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle, otoyol jandarma ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için tedbir amaçlı Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı.
Bölgeye gelen Düzce AFAD ekipleri, ölçüm cihazlarıyla yaptıkları incelemede sızan maddenin zararlı olmadığını belirleyerek, tedbir aldı.
İstanbul istikametine giden araçlar, Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirilirken, uzun kuyruklar oluştu. Trafiğin tır kaldırılana kadar karayoluna yönlendirileceği ve sabah saatlerini bulabileceği öğrenildi.
Kazada tır sürücüsü A.F.T hafif yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.