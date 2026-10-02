Anadolu Otoyolu'nu kilitleyen kaza: Kimyasal madde yüklü tır devrildi, uzun kuyruklar oluştu

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde parfüm yüklü bir tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

A.F.T. idaresindeki 41 NF 338 plakalı parfüm yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje girerek devrildi ve çekici kısmı İstanbul istikametindeki karşı şeride geçti.

Tırdan mazot akması ve kimyasal madde bulunması nedeniyle otoyol jandarma ekipleri Anadolu Otoyolu İstanbul istikametini tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

İstanbul istikametine giden araçlar Gölyaka gişelerden D-100 karayoluna yönlendirildi ve trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü A.F.T. hakkında ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.