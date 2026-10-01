Dev bankadan bomba altın tahmini: 5000 doları aşacak, işte tarihi

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İstanbul
Altın fiyatları için bankacılık devinden çarpıcı bir tahmin geldi. Morgan Stanley'de metal ve madencilik stratejisi başkanı Amy Gower'a göre, altın fiyatları şu anda baskı altında olabilir ancak ETF ve merkez bankası talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Gower, ons altının 5.000 doların üzerine çıkacağını öngörüyor.
Gower, CNBC ile yaptığı son röportajda mevcut ortamın altın için zorlu olduğunu kabul etti.
"Uzun vadeli tahvil getirileri 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı" dedi. "Dolar da biraz güçleniyor. Petrol fiyatlarında da elbette bir artış var."
Gower, piyasada altın pozisyonlarında da büyük bir artış yaşandığını ve birçok yatırımcının ağustos ayında altın pozisyonlarını artırdığını belirtti. "Bu pozisyonların çoğu mevcut seviyelere oldukça yakın bir fiyattan eklenmiş olacak" dedi ve bu nedenle piyasa pazartesi günü olduğu gibi büyük bir düşüş yaşadığında, bu pozisyonların hızla ortadan kalktığını söyledi.
"Bununla birlikte, altın 4.000 dolar seviyesinin üzerinde bir miktar destek buluyor gibi görünüyor" diye ekledi. "Bunun nedenini kendimize sormamız gerekiyor. Burada başka neler oluyor? Ve bence birkaç şeye işaret edebiliriz."
Öncelikle Gower, Çin ve Polonya gibi merkez bankalarından gelen fiziksel talebin çok güçlü kaldığını söyledi.
"Ancak sadece Çin'in genel altın ithalatına bakarsak bile, en az 2017'den beri en yüksek seviyede, muhtemelen daha uzun süredir de öyle görünüyor" diye belirtti. "Çin'in altına karşı çok, çok güçlü bir iştahı var gibi görünüyor. Perşembe günü Altın Hafta tatili için tatile gireceklerini hatırlatmalıyız. Bu nedenle biraz sakin olabilirler ancak geri döndüklerinde yeniden bir hareketlilik görebiliriz."
Gower ayrıca uzun vadeli devlet borcu ve mali sürdürülebilirlik konusundaki süregelen endişelere de dikkat çekti.
"Uzun vadeli tahvil piyasasına daha fazla müdahale olursa ve faiz oranları tekrar düşerse ne olur?" diye sordu. "Petrol fiyatları düşerse ne olur?"
"Bence altın sahibi olmak için hâlâ birçok neden var ve 4.000 doları oldukça güçlü bir taban seviye olarak görmeliyiz."
Gower, devlet tahvilleri ve diğer uzun vadeli alımların dirençli kalması göz önüne alındığında, son dönemdeki satışların nereden kaynaklandığı sorusuna, Morgan Stanley'nin algoritmik işlem fonlarından oldukça fazla aktivite gördüğünü söyleyerek cevap verdi.
"İkinci çeyrek boyunca ve temmuz ayına kadar satış yaptıklarını biliyoruz. Pozisyonlarını ağustos ayına çevirdiklerini biliyoruz. Ve muhtemelen bunlar tekrar değişti. Teknik sinyallerin çoğuna bakarsak, bunların bazıları da pazartesi günü baskı altına girdi. Bu yüzden bunun büyük ölçüde algoritmik olduğunu düşünüyorum."
"Aslında, borsa yatırım fonları altına yatırım yapıyor ki bu, önce Fed'in faiz artırımlarını bekleyen ve ardından bu artırımları gerçekleştiren bir piyasa için alışılmadık bir durum" diye ekledi.
"Aslında daha da güçlü bir performans sergilediler. Sonra bazı merkez bankalarının alımlarını belki de yükselişle birlikte yavaşlattığını merak ediyorsunuz ancak bu geri çekilmeyle birlikte tekrar alım yapmaya başlayacaklarını da merak ediyorum."
Amy Gower, "Burada amatörce grafik çizerken, bana öyle geliyor ki altın ve dolar arasındaki korelasyon, altın ve tahvil piyasaları arasındaki korelasyondan daha önemli. Aslında, 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinde, altın ve dolar işleminde yaşadığınızdan daha büyük bir yükseliş gördünüz" değerlendirmesinde bulundu.
Peki bu da sadece geleneksel bir rol mü, altın fiyatı ile güçlü dolar arasında gördüğümüz korelasyon? Biri bir yöne, diğeri diğer yöne mi hareket ediyor?
Gower, son zamanlarda altın ile dolar ve altın ile tahvil piyasası arasındaki korelasyonların değişmekte olduğu konusunda hemfikir oldu.
"Şu an için durum böyle görünüyor" dedi. "Bence uzun vadede altın ve dolara baktığınızda aralarındaki korelasyon sıfıra yakın. Ancak ters korelasyon gösterdikleri dönemler de olabiliyor. Daha güçlü bir dolar, dolar sahibi olmayanlar için altını daha pahalı hâle getiriyor. Ama aynı şekilde, ikisi de güvenli liman görevi görüyorsa birlikte yükselebilirler."
Gower'a daha sonra Morgan Stanley'nin gümüşe ilişkin görüşleri soruldu.
"Gümüş, tipik olarak altın üzerinde yüksek beta katsayısına sahip bir yatırım aracı olmuştur ancak elektronik, veri merkezleri, güneş panelleri ve benzeri alanlarda kullanıldığı için bakırla da bir bağlantısı vardır" dedi. "Son altı ayda gördüğümüz şey, gümüşün bakırdan çok altınla daha fazla korelasyon göstermesi oldu. Bu da geçen yıla kıyasla bir tezat oluşturuyor. Geçen yıl endüstriyel talep çok güçlüydü. Bu yıl endüstriyel talep çok daha zayıf ve bunun büyük bir kısmı, geçen yıl yaşadığımız çok yüksek fiyatlar ve oynaklıkla, tasarrufa yönelmeyle ilgili."
Gower, geçen yıl gümüş fiyatlarındaki aşırı yükselişin tamamen abartıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna katılmadığını belirtti.
"Bence gerçek bir fiziksel talep vardı" dedi. "Geçen yıl güneş enerjisine büyük bir yatırım yapıldı ve çok sayıda ETF alımı gerçekleşti. Ancak bence biraz aşırıya kaçtı ve fiyat düştüğünde de çok hızlı düştü."
Gower, altın fiyatlarının kısa vadede baskı altında kalabileceğini belirtirken, Morgan Stanley'nin önümüzdeki aylarda daha fazla kazanç beklediğini söyledi.
"12 aylık bir perspektifte altın fiyatlarında yükseliş görüyoruz" dedi. "Fiyatın 2027'nin ikinci yarısında ons başına 5.000 doların üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Bu nedenle bu geri çekilmelerde altın pozisyonlarımızı artırmayı düşünebiliriz."