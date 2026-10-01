Dev bankadan bomba altın tahmini: 5000 doları aşacak, işte tarihi

Gower'a daha sonra Morgan Stanley'nin gümüşe ilişkin görüşleri soruldu.

"Gümüş, tipik olarak altın üzerinde yüksek beta katsayısına sahip bir yatırım aracı olmuştur ancak elektronik, veri merkezleri, güneş panelleri ve benzeri alanlarda kullanıldığı için bakırla da bir bağlantısı vardır" dedi. "Son altı ayda gördüğümüz şey, gümüşün bakırdan çok altınla daha fazla korelasyon göstermesi oldu. Bu da geçen yıla kıyasla bir tezat oluşturuyor. Geçen yıl endüstriyel talep çok güçlüydü. Bu yıl endüstriyel talep çok daha zayıf ve bunun büyük bir kısmı, geçen yıl yaşadığımız çok yüksek fiyatlar ve oynaklıkla, tasarrufa yönelmeyle ilgili."

