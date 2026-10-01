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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:16

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'

Beşiktaş'ın ve Türk futbolunun iki efsane ismi Sergen Yalçın ile Nihat Kahveci arasındaki ipler bir kez daha koptu. Yalçın’ın ekranlarda eski futbolcuları hedef alan sert sözlerine cevap veren Kahveci, sosyal medya hesabından açtı ağzını yumdu gözünü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:16

Türk futbolunun iki unutulmaz ismi ve Nihat Kahveci, sosyal medya ve ekranlar üzerinden sert bir polemiğe tutuştu. Geçmişte de yıldızlarının bir türlü barışmadığı bilinen ikili arasındaki ipler, Sergen Yalçın'ın programındaki zehir zemberek açıklamaları sonrası tamamen koptu.

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'

SERGEN YALÇIN: "BUNLAR KALLEŞ"

Katıldığı YouTube yayınında TV ve dijital platformlarda yorumculuk yapan eski Beşiktaşlı futbolcuları hedef alan Sergen Yalçın, ağır ifadeler kullandı. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü, "Beşiktaşlı eski futbolcular TV’ye, YouTube’a çıkıyor, dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar" diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'

NİHAT KAHVECİ'DEN SOSYAL MEDYADA ŞOK CEVAP

Yalçın'ın kendisini ve yorumcu meslektaşlarını hedef alan bu sözlerine cevap vermekte gecikmeyen Nihat Kahveci ise hesabı üzerinden adeta ateş püskürdü. Yalçın’ı sert bir dille hedef alan Kahveci, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Hocalığın ile pırtsın. Yorumculuk ile tırtsın. Hiçbir şey olmaz senden Sergen.”

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'

İKİLİ ARASINDAKİ GERİLİM YENİ DEĞİL

İki eski Beşiktaşlı arasındaki bu polemik, geçmişteki anlaşmazlıkları da yeniden gündeme taşıdı. Kahveci, Sergen Yalçın’ın ’taki ikinci teknik direktörlük döneminde kadro tercihleri, transfer söylemleri ve mazeret üretildiği gerekçesiyle Yalçın’ı sık sık eleştirmişti. Hatta Kahveci, bir dönem yayında “Sergen Hoca’dan olmaza doğru gidiyorum, az kaldı istifa diyeceğim” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'

İkili arasındaki fitil ilk olarak 2012 yılında ateşlenmişti. O dönem Villarreal altyapısında antrenörlük yapan Nihat Kahveci, Yalçın’ın canlı yayındaki yorumlarını eleştirmiş ve kulüplerden teklif almamasını sorgulayan paylaşımlar yapmıştı. Yalçın ise canlı yayında bu paylaşımlara, “Benden yaş olarak da ufak… biraz kaşınıyor sanırım. Benim söyleyeceklerimi kaldıramaz” cevabını vererek tansiyonu yükseltmişti.

Sergen Yalçın ve Nihat Kahveci birbirine girdi: 'Hocalığın pırt, yorumculuğun tırt!'
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ETİKETLER
#Beşiktaş
#youtube
#sergen yalçın
#Futbol
#Nihat Kahveci
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#Spor
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