Akaryakıta zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

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İstanbul
Brent petrol fiyatlarındaki değişiklikler, Türkiye'deki iç piyasada akaryakıt fiyatlarını etki etmeye devam ediyor.
1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta gelen ÖTV zamlarının ardından akaryakıtta bir fiyat artışı da yarın meydana gelecek.
İşte o zammın detayları ve bugünün güncel akaryakıt fiyatları...
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 Ekim 2026 Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 4,63 TL fiyat artışına gidildi. Zamlı tarifeler bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Dağıtım şirketleri ve bayi bazında ufak farklılıklar göstermekle birlikte, zam öncesi 10 öne çıkan şehirde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle şekillendi: