Akaryakıta zam geliyor: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 Ekim 2026 Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz (LPG) grubunda 4,63 TL fiyat artışına gidildi. Zamlı tarifeler bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Dağıtım şirketleri ve bayi bazında ufak farklılıklar göstermekle birlikte, zam öncesi 10 öne çıkan şehirde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle şekillendi: