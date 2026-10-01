Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor. Bu kapsamda ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter ifadesinde olay gecesini saniye saniye anlattı. Gülter, eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu ile yaptığı yazışmalarda "Bıktım bu annemden", "Gebersin" ve "Bu kadına öyle bir pişmanlık yaşatacağım" şeklinde ifadelere de cevap verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Güllü’nün kızı Tuğyan, olay gecesini saniye saniye anlattı: 'Gebersin' mesajını bu sözlerle açıkladı Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ve kamuoyunda "Güllü" olarak tanınan Gül Tut’un ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter olay gecesini anlattı. Sanık Gülter, olay gecesi annesiyle evde olduğunu, yemek sipariş ettiklerini ve film izlediklerini belirtti. Gülter, annesiyle telefon konuşması yüzünden tartıştıklarını ve daha sonra annesinin odasına girdiklerinde düşme sesini duyduğunu söyledi. Olay anında sırtı dönük olduğunu ve annesinin düştüğünü arkasını döndüğünde gördüğünü ifade etti. Sanık, annesinin olay gecesi alkol aldığını, zeminde ıslaklık hissetmediğini söyledi. Gülter, eski erkek arkadaşı Kervan Eminoğlu ile yaptığı yazışmalardaki "Gebersin" gibi ifadeleri bir anlık sinirle attığını belirtti. Sultan Nur Ulu'nun baskı altında beyanda bulunduğunu öne sürdü.

İFADESİNDE OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Olay günü Sultan Nur Ulu ile birlikte dışarı çıktıklarını anlatan Gülter, yeni çocuk için bakıcı aradıklarını, daha sonra annesinin bakıcı bulduğunu söylediğini ifade etti. Gülter, merkezde bakıcıyla görüşmelerinin ardından Sultan ile Yalova’daki evlerine döndüklerini anlattı.

Evde annesiyle günlük yaptıkları şeyleri konuştuklarını belirten Gülter, dışarı çıkmak istediğini ancak annesinin istemediğini söyledi. Daha sonra yemek siparişi verdiklerini ve film izlemeye başladıklarını anlatan Gülter, "Şarap açtı annem" dedi.

"SIRTIM DÖNÜKKEN ‘BAN’ DİYE SES DUYDUM"

Gülter, bir süre sonra telefonuyla başka bir odaya geçtiğini ve annesinin buna tepki gösterdiğini belirterek, "Telefonla konuşuyorsun, bölüyorsun filmi diye kızdı. Gırgır şamata yaptık, eğleniyorduk" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Sultan Nur Ulu ile odalarına geçtiklerini söyleyen Gülter, saçını açıp oynamaya devam ettiklerini, bu sırada Kervan Eminoğlu ve Çiğdem abla ile telefonla konuştuğunu anlattı.

Gülter, annesinin odaya girdiğini ve kendileriyle oynadığını belirterek, olay anını ise şöyle anlattı; "Annem içeri girdiğinde oynuyorduk. Bizimle de oynadı. Daha sonra sırtım dönükken ‘ban’ diye ses duydum. Arkama baktım annem düşmüştü. Sultan’a ‘koş’ dedim, birlikte indik. Ben arkam dönükken annem düştü. Bir şey temas ettiğini görmedim."

"ANNEM ALKOL ALDI"

Olay gecesi annesinin alkol aldığını da belirten Gülter, "Olay günü annem alkol aldı. Zeminde odamızda herhangi bir ıslaklık hissetmedim" dedi. Gülter, olay sırasında Sultan Nur Ulu’nun aynaya baktığını da ifade etti.

'GEBERSİN' MESAJINI BÖYLE AÇIKLADI

Savunmasında Kervan Eminoğlu ile ilişkisine de değinen Gülter, 2024 yılından beri ilişkilerinin bulunduğunu ve annesiyle en ufak tartışması olduğunda dahi Eminoğlu’na mesaj attığını söyledi.

Gülter, Eminoğlu'na gönderdiği bazı mesajlarla ilgili ise "Mesajları bir anlık sinirle attım. Dilimizin kemiği yoktu" dedi.

Hakkındaki suçlamaları ve aleyhindeki beyanları kabul etmediğini belirten Gülter, Sultan Nur Ulu’nun kendisi hakkında baskı altında beyanda bulunduğunu öne sürerek, "Sultan’ı baskı altındaydı, o yüzden bu beyanda bulunmuştur. Ben de karakolda çok baskı gördüm" ifadelerini kullandı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Güllü davasının ilk duruşması, tarafların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.