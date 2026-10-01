A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme

UEFA Uluslar Ligi’nde yarın deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı, bu zorlu mücadele öncesindeki İstanbul hazırlıklarını tamamladı. Ancak ay-yıldızlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde gelen haber teknik heyetin moralini bozdu.

ANTRENMAN ÖNCESİ AĞRI HİSSETTİ

Milli takımın genç yeteneği Can Uzun, idman öncesinde ağrı hissettiğini teknik ve sağlık heyetine bildirdi. Yaşadığı bu rahatsızlık nedeniyle risk edilmeyen başarılı futbolcu, A Milli Takım'ın İstanbul’daki son çalışmasında sahaya çıkmadı.

Son antrenmanda yer alamayan Can Uzun'un yarın oynanacak kritik Belçika karşılaşmasının maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı ise sağlık heyetinin yapacağı son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

FRANSA VE İTALYA MAÇLARINDA SAHADAYDI

Can Uzun, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi’nde daha önce oynadığı Fransa ve İtalya mücadelelerinde teknik direktörün ilk tercihlerinden biri olmuştu. İki karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan genç oyuncu, Fransa maçında 76 dakika sahada kalırken, İtalya karşısında ise ilk 45 dakikada görev yapmıştı.