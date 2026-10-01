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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:29

A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme

UEFA Uluslar Ligi’nde kritik Belçika deplasmanına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'mızda beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin İstanbul’daki son antrenmanında genç yıldız Can Uzun yer almadı.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:29

’nde yarın deplasmanda ile karşı karşıya gelecek olan , bu zorlu mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamladı. Ancak ay-yıldızlı ekibin gerçekleştirdiği son antrenman öncesinde gelen haber teknik heyetin moralini bozdu.

A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme

ANTRENMAN ÖNCESİ AĞRI HİSSETTİ

Milli takımın genç yeteneği , idman öncesinde ağrı hissettiğini teknik ve sağlık heyetine bildirdi. Yaşadığı bu rahatsızlık nedeniyle risk edilmeyen başarılı futbolcu, A Milli Takım'ın İstanbul’daki son çalışmasında sahaya çıkmadı.

A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme

Son antrenmanda yer alamayan Can Uzun'un yarın oynanacak kritik Belçika karşılaşmasının maç kadrosunda bulunup bulunmayacağı ise sağlık heyetinin yapacağı son kontrollerin ardından netlik kazanacak.

FRANSA VE İTALYA MAÇLARINDA SAHADAYDI

Can Uzun, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi’nde daha önce oynadığı Fransa ve İtalya mücadelelerinde teknik direktörün ilk tercihlerinden biri olmuştu. İki karşılaşmaya da ilk 11’de başlayan genç oyuncu, Fransa maçında 76 dakika sahada kalırken, İtalya karşısında ise ilk 45 dakikada görev yapmıştı.

A Milli Takım'da Can Uzun şoku! Belçika maçı öncesi kritik gelişme
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ETİKETLER
#İstanbul
#Belçika
#Futbol
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#can uzun
#Spor
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