Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:27

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği İstanbul Kültür Yolu Festivali, farklı disiplinlerden dünyaca tanınan sanatçı ve toplulukları sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin beşinci gününde, Rus bale sanatının köklü temsilcilerinden Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, Türkiye’deki ilk gösterisini Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirdi. Yoğun ilgi gören gösteri öncesinde AKM’de kalabalık oluşurken, girişlerde uzun kuyruklar yaşandı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:24
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:27

Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, “Figures and Counterparts” başlıklı Stanislavsky Ballet Gala ile Türkiye’deki ilk sahne buluşmasını İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirdi. Festivalin beşinci gününde AKM Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin yoğun katılımıyla düzenlenen gala programında, topluluğun klasik bale geleneğini çağdaş koreografiyle buluşturan repertuvarından seçkin eserler sahnelendi.

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

Gecenin ilk bölümünde, topluluğun Sanat Yönetmeni ve Koreograf Maxim Sevagin tarafından Antonio Vivaldi’nin müzikleri üzerine hazırlanan tek perdelik “In Dim Figures” sahnelendi. Eserin ardından klasik ve çağdaş bale repertuvarından seçilen bölümler izleyiciyle buluştu. “The Talisman”dan bir pas de deux’un yanı sıra Yuri Possokhov’un “Reflections”, Dmitry Bryantsev’in “Illusive Ball” ve Ohad Naharin’in “Minus 16” eserlerinden düetler sahnelendi. Program, Maxim Sevagin’in “Class Concert” eserinden “Pavlova and Cecchetti” pas de deux’su ile tamamlandı.

1930’lu yıllarda kurulan Stanislavski ve Nemiroviç-Dançenko Bale Topluluğu, uzun yıllara dayanan sahne deneyimini farklı dönemlerin koreografi anlayışlarıyla bir araya getiriyor. Topluluğun repertuvarında klasik eserlerin yanı sıra Vladimir Burmeister’in koreografik mirası ve günümüzün önde gelen koreograflarının çalışmaları da bulunuyor. Topluluk, bugüne kadar Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika’da gerçekleştirdiği turnelerle uluslararası izleyiciyle buluştu.

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

KONSERDEN FLAMENKOYA UZANAN ETKİNLİK PROGRAMI AKM’DE DEVAM EDİYOR

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında AKM’de farklı disiplinlerden etkinlikler sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

1 Ekim 2026 Perşembe günü AKM Tiyatro Salonu’nda Peradi Ensemble, Anadolu’dan Balkanlara ve Kafkasya’dan farklı coğrafyalara uzanan halk ezgilerini yaklaşık 25 farklı dilde, çok sesli vokal yorumlarla seslendirecek. Aynı gün AKM’de, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun 18 yıldır dev kadrosuyla sahnelediği “Troya” da izleyiciyle buluşacak. Homeros’un ölümsüz destanlarından ilham alan gösteri, Troya’nın binlerce yıllık efsanesini dans, müzik ve güçlü sahne anlatımıyla yeniden yorumlayacak.

2 Ekim 2026 Cuma günü AKM Tiyatro Salonu’nda Büşra Kayıkçı, “Beyond Walls – Istanbul” projesiyle İstanbul’un tarihi ve mimari hafızasını piyano, elektronik sesler ve mekan kayıtları üzerinden müzikle anlatacak. Aynı gün Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali “Klarnetin Yıldızları” konserinde Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı, Vasilis Saleas ve Bülent Altınbaş (Kirpi) aynı sahnede buluşacak. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde ise Oğuzhan Koç konseri gerçekleştirilecek.

AKM'de bale gecesine yoğun ilgi: Girişlerde kuyruklar oluştu

3 Ekim Cumartesi günü Türk Telekom Opera Salonu’nda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde ve piyanist Yekwon Sunwoo’nun solistliğinde sahne alacak. AKM Tiyatro Salonu’nda ise İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yavuz Bingöl – Efsun of Anatolia konseriyle Anadolu ezgileri caz ve doğaçlamayla buluşacak. Günün açık hava programında Derya Uluğ sahne alacak.

4 Ekim Pazar günü AKM Tiyatro Salonu’nda Chromas çok sesli vokal müziğin farklı türlerle buluştuğu repertuvarını seslendirecek. Türk Telekom Opera Salonu’nda ise Georges Bizet’nin ölümsüz eseri “Carmen”, Aida Gómez ve topluluğunun flamenko yorumuyla sahnelenecek. AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde Motive müzikseverlerle buluşacak.

Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor
Bakan Ersoy Kocaeli’de açıkladı: Turizm için master plan masada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.