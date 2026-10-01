Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:02

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinin ardından restorasyonları tamamlanan Diyarbakır ve Bingöl’deki 6 caminin, 2 Ekim’de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu. Ersoy, “Şehirlerimizin hafızasını yaşatan, asırlardır aynı saflarda buluştuğumuz mabetlerimizi geleceğe taşıyor; vakıf mirasımızı koruyarak deprem bölgesinin yaralarını sarmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 14:02

Kültür ve Turizm Bakanı , sosyal medya paylaşımında ve ’de restorasyonu tamamlanan asırlık 6 mabedin yeniden cemaatleriyle buluşacağını açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır ve Bingöl’de Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan deprem hasarlı 6 asırlık caminin 2 Ekim'de cuma namazıyla yeniden ibadete açılacağını duyurdu.
Restorasyonu tamamlanan eserler; Diyarbakır’daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl’deki Balaban Bey Camii'dir.
Altı eserin toplu açılış programı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii’nde gerçekleştirilecektir.
Eserlerde bilimsel çalışmalarla deprem hasarları giderilmiş, yapılar güçlendirilmiş ve özgün dokuları korunarak ihya edilmiştir.
Akkoyunlu dönemine ait Bingöl Balaban Bey Camii'nde ağır hasar gören minare sökülerek özgün tekniklerle yeniden inşa edilmiştir.
Parlı Safa ve Cafer-i Tayyar camilerinin ağır hasarlı minareleri güçlendirilip onarılmış, diğer camilerde de betonarme eklentiler kaldırılarak zemin ve çatı yenilemeleri yapılmıştır.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Diyarbakır’daki Ali Paşa, Melik Ahmet Paşa, Parlı Safa, Cafer-i Tayyar ve Hanbaşı camileri ile Bingöl’deki Balaban Bey Camii’nin yeniden ibadete hazır hâle getirildiğini belirten Ersoy, eserlerin yarın, 2 Ekim’de cuma namazıyla kapılarını açacağını bildirdi.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

Eserlerin özgün dokularının korunarak restore edildiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

“Her bir eserimizde bilimsel çalışmalarla deprem hasarlarını giderdik, yapılarımızı güçlendirdik. Tarihî taş işçiliğinden çinilere, ahşap unsurlardan kalem işlerine kadar ecdat yadigârı mirasımızı özgün dokusunu koruyarak ihya ettik.”

Ersoy, tarihî mabetlerin ihyasında emeği geçenlere teşekkür ederek yeniden ibadete açılacak camilerin Diyarbakır ve Bingöl’e hayırlı olmasını diledi.

Altı eserin toplu açılış programı, Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Ali Paşa Camii’nde gerçekleştirilecek.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

ALİ PAŞA CAMİİ’NDE ASIRLIK İŞÇİLİK KORUNDU

Hadım Ali Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan Ali Paşa Camii’nde, depremlerin ardından ortaya çıkan statik sorunlar nedeniyle güçlendirme ve restorasyon projeleri bilim heyeti gözetiminde yeniden ele alındı.

Niteliksiz döşemeler, beton örtü ve kirişler kaldırılarak üst örtü Diyarbakır’ın geleneksel dam sistemine uygun biçimde yenilendi. Deprem kaynaklı çatlak ve kopmalar, yapısal güçlendirme ve enjeksiyon uygulamalarıyla giderildi. Özgün kündekâri kepenkler, ahşap minber, tavan kaplamaları ve çiniler ise konservasyon çalışmalarının ardından yeniden yerlerine monte edildi.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

PARLI SAFA’NIN AĞIR HASARLI MİNARESİ GÜÇLENDİRİLDİ

15'inci yüzyılda inşa edildiği düşünülen Parlı Safa Camii’nde, depremlerin özellikle minarede yol açtığı ağır hasar giderildi. Geniş çatlaklar ve parça kayıpları nedeniyle çelik kuşak ve gergilerle emniyete alınan minarenin temel ve zemin durumu; sondaj, jeofizik inceleme ve araştırma kazılarıyla incelendi.

Minarede ankraj, enjeksiyon ve taş onarımları yapılırken caminin çinileri, döşemeleri, kalem işleri, sıva ve boyaları ile medrese bölümlerindeki çalışmalar da tamamlandı. Yapının özgün mimari karakteri korunarak yapısal güvenliği sağlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

CAFER-İ TAYYAR CAMİİ VE TÜRBESİ YENİDEN İBADETE HAZIR

İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Cafer-i Tayyar Camii ve Türbesi’nde, depremde ağır hasar gören tarihî minare başta olmak üzere yapının farklı bölümlerinde kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Zemin ve temel incelemelerinin ardından duvar, tonoz ve dam örtülerinde onarım ve güçlendirme uygulamaları gerçekleştirildi. Minarenin depremde bazı taşları yıkılan petek ve külah bölümleri özgün taşlarıyla tamamlandı. Cami ve türbe yeniden ibadete hazır hâle getirildi.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

HANBAŞI CAMİİ’NİN ÖZGÜN MİMARİSİ ORTAYA ÇIKARILDI

Hacı Muhammed tarafından 1853 yılında yaptırılan Hanbaşı Camii’nde, 2022’de başlayan onarım çalışmaları, 6 Şubat depremlerinin ardından bilim heyeti gözetimindeki güçlendirme ve restorasyon uygulamalarıyla sürdürüldü.

Enjeksiyon yöntemiyle güçlendirilen yapıda betonarme eklentiler kaldırıldı, çatı ve cepheler özgün dokusuna uygun biçimde yenilendi. Son cemaat yeri ve harim bölümündeki çalışmalarla caminin özgün mimari unsurları ortaya çıkarıldı.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

MELİK AHMET PAŞA CAMİİ’NDE KUBBEDEN TEMELE GÜÇLENDİRME

1587-1591 yılları arasında yaptırılan Melik Ahmet Paşa Camii’nde, depremlerin ardından kubbe, tromplar ve taşıyıcı duvarlarda tespit edilen çatlaklara yönelik onarım ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Yapının temel durumu sondaj, araştırma kazısı ve jeoradar çalışmalarıyla incelendi. Kubbe ve kasnak güçlendirilirken zemin ve duvarlarda enjeksiyon uygulamaları yapıldı. Kurşun örtü, sıva, halı ve kalem işi çalışmalarının tamamlanmasıyla tarihî cami yeniden cemaatini ağırlamaya hazırlandı.

Bakan Ersoy duyurdu: Asırlık 6 cami cuma namazıyla kapılarını açıyor

BİNGÖL’DE AKKOYUNLU MİRASI İHYA EDİLDİ

Akkoyunlu döneminden günümüze ulaşan Balaban Bey Camii’nde, depremde ağır hasar gören minare kontrollü biçimde sökülerek özgün yapım tekniklerine uygun şekilde yeniden inşa edildi.

Caminin çatı, avlu, harim ve mahfil bölümlerinde onarımlar yapıldı. Ahşap döşemeler ile elektrik ve mekanik tesisatlar yenilendi. Abdesthane ve diğer çalışmaların da tamamlanmasıyla yapının özgün mimari bütünlüğü yeniden sağlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk turizminin kalbi Antalya’ya 19,2 milyar liralık kültür ve turizm yatırımı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Trabzon zirvesi: Yeni hedef Çin pazarı ve 4 mevsim turizm
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#diyarbakır
#Bingöl
#Mehmet Nuri Ersoy
#vakıflar genel müdürlüğü
#Ali Paşa Camii
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.