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Gündem
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:32

SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye süreci devam eden fonlar için yeni bir açıklama geldi.  Kurum tarafından yapılan açıklamada mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme gerçekleştirileceğini ve her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarının 1 milyon lirayı aşmayacağı bildirildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:32

'nin internet sitesinden tasfiyedeki fonlara ilişkin yapılan açıklamada Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye sürecine ilişkin genel esaslara ek bir tasfiye usulü belirlendiği ifade edildi.

HABERİN ÖZETİ

SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
SPK, tasfiyedeki bazı fonlara ilişkin ek tasfiye usulü belirleyerek hak sahiplerine ivedilikle ara ödeme yapılmasına ve çeşitli kuralların uygulanmasına karar verdi.
Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ'nin fonları için mutabakatı tamamlanan pay sahiplerine nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle ara ödeme gerçekleştirilecek.
Ara ödemelerde her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere en fazla 1 milyon lira ödenecek ve öncelik para piyasası fonlarına verilecek.
A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlarda tasfiye süreci, 'para piyasası' fonlarından başlanarak yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru yürütülecek.
17 Eylül kararlarıyla işlemleri durdurulan tasfiye dışı fonlar, sürecin tamamlanmasının ardından tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden işleme açılabilecek.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

İVEDİLİKLE BİR ARA ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bu çerçevede, tasfiye süreci devam eden fonlar için mutabakat işlemleri tamamlanmış olan tüm katılma payı sahiplerine, tasfiye neticesinde hak kazanacakları nihai tutardan mahsup edilmek üzere ivedilikle bir ara ödeme gerçekleştirilecek.

Söz konusu ara ödemelerin hesaplanmasında, ilgili mutabakat sonuçları kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) tarafından her bir hak sahibi için belirlenecek net yatırım tutarları esas alınacak.

SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler

1 MİLYON LİRAYI AŞMAYACAK

Her bir yatırımcıya her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere ödenecek ara ödeme tutarı 1 milyon lirayı aşmayacak. Bu kapsamda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılar için bu tutar, 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak.

Ara ödeme karşılığı herhangi bir katılma payı iade işlemi yapılmayacak, söz konusu katılma payları nihai tasfiye ödemeleri sırasında iade edilecek. Getirilen bu ek tasfiye usulünün, öncelikli olarak para piyasası fonlarından başlamak üzere tatbik edilmesine karar verildi.

SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler

YATIRIMCI SAYISI EN FAZLA OLANDAN EN AZA DOĞRU SIRALANACAK

Öte yandan SPK, tasfiye listesinde yer alan, A1 Capital, Bulls ve Pardus Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonlara ilişkin olarak birtakım kararlar aldı.

Buna göre, tasfiye süreci, ünvanında 'para piyasası' ibaresi bulunan yatırım fonlarından başlanmak suretiyle, yatırımcı sayısı en fazla olandan en aza doğru sıralanan fonlar nezdinde yürütülecek.

Tasfiye kapsamında yer almamakla birlikte 17 Eylül'deki Kurul kararları uyarınca TEFAS ve TEFAS dışı dağıtım kanallarında alım satım işlemleri durdurulan fonlar, tasfiye sürecinin tamamlanmasını müteakip tüm dağıtım kanallarında eş zamanlı olarak yeniden alım ve/veya satım işlemlerine açılabilecek.

SPK duyurdu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemeler başlıyor: İşte şartlar ve limitler

Bu aşamada işleme açılma tarihi ile fon katılma payı alım satım esasları, fon portföy yapıları, likidite, piyasa koşulları ve yatırımcı menfaati gözetilerek ilgili kurucu portföy yönetim şirketi tarafından belirlenecek.

Tasfiye işlemlerinin sağlıklı ve ivedilikle yürütülebilmesini teminen, tasfiye kapsamında olmayan ancak alım satıma kapatılmış fonlardan tasfiye kapsamına alınan fonlarla sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olanlar, ikinci maddede belirtilen tasfiye sürecinin tamamlanması beklenmeksizin, tasfiye işlemleriyle görevlendirilen banka tarafından tüm dağıtım kanallarında alım ve satıma yeniden açabilecek.

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#atlas
#Spk
#Tera
#Pusula
#Hedef Portföy Yönetimi
#Gündem
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