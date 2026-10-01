Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonları ve borsa işlemleri üzerinden fahiş kazanç elde edip bu tutarları kendi isteğiyle iade etmek isteyen kişiler için hesap açıldığını bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ SPK'dan 'fahiş kazanç' iadeleri için yeni adım: Özel iade hesapları açıldı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye edilen yatırım fonları ve borsa işlemleri üzerinden elde ettikleri fahiş kazançları iade etmek isteyen yatırımcılar için hesap açıldığını bildirdi. Tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerden, bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenler için Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açılmıştır. Bu isteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek ve tasfiye kapsamında yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır. Borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenler için de Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına “Genel Hisse İade Hesabı” açılmıştır.

ÖDEMELER İKİ BANKA ARACILIĞIYLA YAPILACAK

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarların yalnızca ilgili fonun tasfiye malvarlığına dahil edileceği belirtilen duyuruda, söz konusu tutarların başka bir fona veya hesaba aktarılamayacağı bildirildi. Bu tutarların, tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye aktarılacağı kaydedildi.

‘GENEL HİSSE İADE HESABI' DA AÇILDI

SPK ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde edilen fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla da Birleşik Fon Bankası nezdinde TMSF adına "Genel Hisse İade Hesabı" açıldığını duyurdu. Duyuruda, söz konusu hesaplara ilişkin bilgilerin SPK tarafından yayımlandığı belirtildi.

SPK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklama şu şekilde:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında, tasfiye kararından önceki dönemde gerçekleştirdiği katılma payı satışları sonucunda fahiş kazanç elde edenlerden, kendi isteği ile bu kazancı ilgili fona iade etmek isteyenlerin söz konusu taleplerinin karşılanabilmesini teminen; her bir fon için ayrı ayrı olmak üzere, Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) adına “İsteğe Bağlı İade Hesapları” açılmıştır.

İsteğe bağlı olarak yatırılan tutarlar sadece ilgili fonun tasfiye malvarlığına dâhil edilecek, başka bir fona veya hesaba aktarılamayacak ve tasfiye kapsamında ilgili fonun katılma payı sahiplerine yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere tasfiye ile görevlendirilen T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye aktarılacaktır.

Ayrıca, borsada işlem gören ortaklıkların paylarının alım satımı ve benzeri işlemler nedeniyle elde ettikleri fahiş kârları geri ödemek isteyenlerin taleplerinin karşılanmasını teminen; Birleşik Fon Bankası nezdinde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu adına “Genel Hisse İade Hesabı” açılmıştır.

Söz konusu hesapların bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İŞTE DUYURULAN HESAP BİLGİLERİ