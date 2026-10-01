Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif

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UYGULAMALAR
İstanbul
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında 3 oyuncunun uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un sonuçları dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Melis Sezen ise “Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.” dedi.
Uyuşturucu kullanmadığını vurgulayan Melis Sezen, "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" dedi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında ayrıca Melisa Şenolsun’un da sonucu geldi. Melisa Şenolsun'un saçında “kokain” çıktı.
Öte yandan Melis İşiten de sosyal medya hesabından ''Kamuoyunun Bilgisine! Bugün itibariyle soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre tarafımdan alınan kan, saç ve idrar örneklerimin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmamış, tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır" açıklamasında bulundu.