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Gündem
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:45

Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu soruşturmasında 3 oyuncunun daha uyuşturucu test sonuçları belli oldu. "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım" diyen Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun’un sonuçları dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 12:45

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında 3 oyuncunun uyuşturucu test sonuçları ortaya çıktı. Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un sonuçları dikkat çekti. 

HABERİN ÖZETİ

Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında oyuncular Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un test sonuçları belli oldu.
Melis Sezen, kanında, idrarında ve saçında hiçbir yasaklı madde bulunmadığını ve test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.
Melis İşiten de kan, saç ve idrar örneklerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Melisa Şenolsun'un saçında ise "kokain" çıktı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

"HİÇBİR YASAKLI MADDEYE RASTLANMADI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Melis Sezen ise “Kanımda, idrarımda ve saçımda hiçbir yasaklı madde bulunmamıştır. Test sonucum negatiftir.” dedi.

Uyuşturucu kullanmadığını vurgulayan Melis Sezen, "Hayatımda hiçbir uyuşturucu madde kullanmadım. Kullanılmasını tasvip etmiyorum" dedi.

Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif

SAÇINDA KOKAİN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu soruşturmasında ayrıca Melisa Şenolsun’un da sonucu geldi. Melisa Şenolsun'un saçında “kokain” çıktı.

Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif

MELİS İŞİTEN'İN SONUÇLARI DA NEGATİF

Öte yandan Melis İşiten de sosyal medya hesabından ''Kamuoyunun Bilgisine! Bugün itibariyle soruşturma dosyasına giren Adli Tıp Kurumu raporuna göre tarafımdan alınan kan, saç ve idrar örneklerimin tamamında herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmamış, tüm test sonuçlarım negatif çıkmıştır" açıklamasında bulundu.

Melis Sezen, Melis İşiten ve Melisa Şenolsun'un uyuşturucu test sonucu çıktı: 2'si negatif 1'i pozitif
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