Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 01:57

Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdit: Saldırı olursa tüm silahları kullanırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya saldırmayı planlamadıklarını belirterek, "Rusya'ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir." dedi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdit: Saldırı olursa tüm silahları kullanırız
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2026
saat ikonu 01:57
|
GÜNCELLEME:
02.10.2026
saat ikonu 01:57

Devlet Başkanı , başkent 'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübünün yıllık toplantısına katıldı. Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki gerilime ve 'daki savaşa değinen Putin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"DOĞRUDAN SALDIRI OLURSA TÜM SİLAHLARI KULLANIRIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığının Kaliningrad'a ilişkin açıklamasını ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplardaki ifadeleri desteklediğini söyleyen Putin, "Rusya’ya Kaliningrad dahil doğrudan saldırı söz konusu olursa, ülkemizin sahip olduğu tüm silahların kullanılması meselesi kaçınılmaz olarak ve derhal gündeme gelecektir." diye konuştu.

"TEHDİT DEĞİL TEHDİTLERE YANIT"

Putin, hiçbir ülkeyi tehdit etmediklerini vurgulayarak, "Kimseyi korkutmuyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklaması ve bazı ülkelere gönderdiği mektuplar, gözdağı vermek değil, bize gözdağı verme girişimine yanıttır." ifadesini kullandı.

Avrupalı siyasi liderlerin kendi vatandaşlarını Rusya ile tehlikeli bir çatışmanın eşiğine sürüklediğini dile getiren Putin, açıklamalarının bağlamından koparılarak Rusya'nın nükleer silahlarla tehdit ettiği iddiası için kullanılabileceğine işaret etti.

Putin, bunun Avrupa ülkelerindeki vatandaşların dikkatini kendi yönetimlerinin Rusya'ya yönelik saldırgan politikalarından uzaklaştırmayı amaçladığını aktardı.

"SALDIRILARA KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYIZ"

Kimseye saldırmayı planlamadıklarını vurgulayan Putin, "Ne 2029'da ne 2030'da ne de 2050'de planlıyoruz ancak saldırıyla karşılaşırsak yanıt vermek zorunda kalacağız. Avrupa ülkelerinin vatandaşları bunu açıkça anlamalı, bizim tutumumuzla ülkelerindeki bazı siyasi yöneticilerin tutumunu ayırt etmelidir." şeklinde konuştu.

Putin, Avrupalı siyasetçilerin 2029 veya 2030'da Rusya ile savaşa hazırlanılması yönünde açıklamalar yaptığını söyleyerek, Baltık Denizi'ndeki tatbikatları ve Rus gemilerini alıkoyma girişimlerini de gerilimi artıran adımlar olarak nitelendirdi.

"RUSYA'DAKİ SİLAHLAR BAŞKA KİMSEDE YOK"

Rusya'nın karşısında Rusya'nın nüfusunun iki katı nüfusa sahip​​​​​​​, büyük ekonomik ve askeri potansiyele sahip bir taraf bulunduğunu anlatan Putin, bu tehdide karşı ellerindeki güç ve araçların sınırlı kalacağını, bu nedenle üstünlüklerini kullanmak zorunda kalacaklarını belirtti. Putin, "Bugün Rusya'nın sahip olduğu silahlar başka kimsede yok. Bu bizim üstünlüğümüz." dedi.

Rusya'dan Avrupa'ya nükleer tehdit: Saldırı olursa tüm silahları kullanırız

- Ukrayna'nın rafinerilere saldırılarının ekonomik etkisi

Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine saldırarak ekonomiye zarar vermeyi amaçladığını söyleyen Putin, "Amaçlarına kısmen ulaştılar. Buna karşılık aynı şekilde yanıt verdik. Ekonomileri için önemli tesislere saldırmaya başladık. Bunu biz başlatmadık." diye konuştu.

Putin, Rusya'nın Karadeniz'de askeri yük taşıyan gemileri hedef aldığına işaret ederek, vurulan gemilerde meydana gelen ikincil patlamaların bu yüklerin varlığını gösterdiğini kaydetti.

Ukrayna'nın ise haziran başında Rus tankerlerine ve sivil yük taşıyan diğer gemilere saldırmaya başladığını hatırlatan Putin, süreç boyunca 100'den fazla geminin zarar gördüğünü aktardı.

Rafineri saldırılarının sona ermesiyle Rusya'da daha fazla dizel yakıt üretilebileceğini ancak yaptırımların bu ürünlerin dünya pazarına ulaşmasını engellediğini dile getiren Putin, şöyle devam etti:

"Petrol ve petrol ürünlerimize yönelik yasaklar ve yaptırımlar uygulanıyor. Sigortacılığa yönelik yaptırımlar var, navlun maliyetleri artıyor. Yaptırımlar devam ederken dizelimiz dünya pazarına nasıl ulaşacak? Ulaşamayacak. Buna karşılık bizden, ekonomik açıdan hassas tesislerine yönelik saldırıları durdurmamız bekleniyor. Bunun mantıksız göründüğünü kabul edersiniz."

Putin, bu konuların karşılıklı çıkarlar temelinde görüşülebileceğinin, dünyanın tüm bölgelerinde seyrüsefer serbestisinin ve uluslararası deniz hukuku kurallarının korunmasından yana olduklarının altını çizdi.

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#rusya
#moskova
#ukrayna
#vladimir putin
#Uluslararası Valday Tartışma Kulübü
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.