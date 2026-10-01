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Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:02

Hakem Yasin Kol gözaltına alındı! MHK soruşturmasında flaş gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, "7258 sayılı Kanuna muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Hakem Yasin Kol gözaltına alındı! MHK soruşturmasında flaş gelişme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 22:35
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 23:02

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordinasyonunda yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Hakem Yasin Kol gözaltına alındı! MHK soruşturmasında flaş gelişme

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
"Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma sürüyor.
Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Bazı hakemlerin de ifadeye çağrıldığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.

Hakem Yasin Kol gözaltına alındı! MHK soruşturmasında flaş gelişme

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı. Kol'un evinde arama yapılıyor.

Gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizinin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Şüphelilerin "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

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ETİKETLER
#Futbol
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#istanbul emniyet müdürlüğü
#Yasin Kol
#Hakemler Dosyası
#İbrahim Haskoloğlu
#Spor
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