Hakem Yasin Kol gözaltına alındı! MHK soruşturmasında flaş gelişme

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İstanbul
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması devam ediyor.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) soruşturması kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Trabzon'da Trabzonspor-Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçında görev alan Yasin Kol, maç sonrası evinde gözaltına alındı. Kol'un evinde arama yapılıyor.
Gözaltında bulunan şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizinin ardından Yasin Kol ile Göktuğ Hazar Erel hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Şüphelilerin "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçları iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.