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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:09

Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor" denildi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 22:09

39 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli yıldız futbolcu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı.
CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor.
1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.
Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın almıştı.
Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı

Lionel Messi, 2. Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Konuyla ilgili CD Eldense'den açıklama geldi. Açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor" denildi.

Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Lionel Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın almıştı. Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.​​​​​​​

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ETİKETLER
#İspanya
#Arjantin
#Futbol
#lionel messi
#Ue Cornella
#Cd Eldense
#Spor
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