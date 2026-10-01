39 yaşındaki dünyaca ünlü Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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HABERİN ÖZETİ Messi'nin yeni takımı belli oldu! İmzalar resmen atıldı Dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor. 1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın almıştı. Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.

Lionel Messi, İspanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden CD Eldense'yi satın aldı. Konuyla ilgili CD Eldense'den açıklama geldi. Açıklamada, "CD Eldense, Messi'nin kulüp sahibi olmasıyla yeni bir döneme başlıyor" denildi.

1921'de kurulan CD Eldense, İspanya 2. Ligi'nde 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Lionel Messi, nisan ayında İspanya 5. Ligi takımlarından UE Cornella'yı satın almıştı. Messi, 2023 yılında Inter Miami ile imzaladığı özel sözleşmenin bir parçası olarak kulübün hissedarları arasında bulunuyor.​​​​​​​