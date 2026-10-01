Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:11

Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Güllü'nün şüpheli ölümünde suçlamaların hedefindeki kızı Tuğyan Ülkem Gülter, hakkındaki iddiaları reddederek "Annem birazdan kendini atıyor" mesajı hakkında "Annemden nefret etmem, mesajı şaka için attım" derken, Güllü'nün kardeşi Kader Tut ise "Kaza veya intihar olduğuna inanmıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkemede Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 20:11

Duruşmada 'e, 'na gönderdiği, "Annem birazdan kendini atıyor" şeklindeki mesaj soruldu. 

HABERİN ÖZETİ

Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter savunma yaparken, teyzesi ve kardeşi beyanlarda bulundu ve savcı sanık için ağırlaştırılmış müebbet cezası talep etti.
Tuğyan Ülkem Gülter, 'Annem birazdan kendini atıyor' mesajını şaka amacıyla yazdığını ve kameraları devre dışı bırakmadığını savundu.
Güllü'nün kardeşi Kader Tut, kardeşinin ölümünün kaza ya da intihar olduğuna inanmadığını belirterek sorumluların cezalandırılmasını istedi.
Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter, annesinin sık alkol alıp halüsinasyonlar gördüğünü ve daha önce de düştüğünü ifade etti.
Savcı, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

"ANNEM BİRAZDAN KENDİNİ ATIYOR" MESAJINA "ŞAKAYDI" SAVUNMASI

Gülter, mesajın şaka amacıyla gönderildiğini belirterek, "Dövme yaptırdım. Kervan, ‘Kemiğin acımadı mı, çok güzel olmuş' yazdı. Anneme gösterdim. ‘Benim dövmemi ayak bileğine yazdırdın. Onun bileğine mi yazdırdın' dedi. Ben de şakalaşmak amacıyla Kervan'a böyle söyledim. Art niyetim yoktu" ifadelerini kullandı.

Gülter'in avukatı ise Sultan ile arasındaki görüşmeye ilişkin delilin hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu görüşmeyle ilgili soru sorulmamasını talep etti.

Tuğyan Ülkem Gülter, daha önce verdiği polis ifadesi sırasında sakinleştirici iğne yapıldığını söyledi. Evdeki kameralarla ilgili de konuşan Gülter, mutfak ve salondaki kameraların telefon şarja takıldığında devre dışı kaldığını, kendisinin ise kameraların hiçbirini devre dışı bırakmadığını ifade etti.

Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

GÜLLÜ'NÜN DÜŞTÜĞÜ PENCERENİN FOTOĞRAFINI YOLLADI

Annesinden nefret etmediğini belirten Gülter, Bircan ile ilgili herhangi bir mesajlaşmasının olmadığını söyledi. Kervan Eminoğlu'na pencerenin fotoğrafını nerede olduğunu göstermek amacıyla gönderdiğini belirten Gülter, taziye için eve girmesiyle ilgili ise savcı ve polise önceden sorduğunu ifade ederek, "Taziye için girmek istedim. Sıkıntı olmayacağını söylediler, girdim" dedi.

Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Annesinin kendisine beddua etmediğini belirten Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk Gülter ise, "Sen bazı yaptıklarından dolayı sana (Tuğyan) etmiş olabilir" ifadesini kullandı.

Tuğyan Ülkem Gülter, uyuşturucuyla ilgili soruya da cevap vererek, en son 7 yıl önce uyuşturucu kullandığını ve şu anda uyuşturucu kullanmadığını söyledi. Sultan'ın uyuşturucu kullanıp kullanmadığını bilmediğini belirten Gülter, annesini sandalyeye bağlama gibi bir şiddet geçmişinin bulunmadığını ifade etti.

TEYZEDEN SERT TEPKİ: "KAZA VEYA İNTİHAR OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

Duruşmada Güllü'nün kardeşi Kader Tut da beyanda bulundu. Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili konuşan Tut, "Tuğyan normal bir evlat değil. Eskiden severdim. Çınarcık'ta evli barklı biriyle beraber olana dek" dedi.
Kardeşi Güllü'nün Tuğyan yüzünden çok çektiğini öne süren Tut, "Üniversitede uyuşturucular, eve erkek atmalar" ifadelerini kullandı.

Güllü'nün ölümünün kaza veya intihar olduğuna inanmadığını söyleyen Kader Tut, "Kaza veya intihar olduğuna asla inanmıyorum. Kim yaptıysa en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Güllü davasında kriz çıkaran mesajlaşma! Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

TUĞBERK GÜLTER DE BEYANDA BULUNDU: ANNEM DAHA ÖNCE DE DÜŞTÜ

Duruşmada Güllü'nün oğlu Tuğberk Gülter de annesine zarar veren herkesten şikayetçi olduğunu ve davaya katılma talebinin bulunduğunu söyledi.

Tuğberk Gülter, olay günü kardeşinin kendisini arayarak "Annem düştü, annem düştü" dediğini aktardı. Çınarcık'a nasıl gittiğini hatırlamadığını söyleyen Gülter, hastanede polisin güvenlik kameralarını sorduğunu ve kendisinin telefondaki uygulamayı alarak polise verdiğini belirtti.

Annesinin sık alkol kullandığını söyleyen Tuğberk Gülter, zaman zaman halüsinasyon gördüğünü de öne sürdü. Bir keresinde annesinin olmayan bir yangın gördüğünü söyleyerek kendisini aradığını, eve gittiğinde ise herhangi bir yangın olmadığını ifade etti.

Tuğberk Gülter, daha önce annesinin düştüğünü de gördüğünü söyledi.

"TUĞYAN ANNEME KÜFÜRLÜ KONUŞURDU"

Duruşmada Tuğyan Ülkem Gülter'in kardeşine annelerinin küfürlü konuşup konuşmadığını sorduğu, Tuğberk'in ise "Evet, konuşurdu" dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Savcı Güllü'nün kızı için ağırlaştırılmış müebbet cezası almasını talep ederek tutukluluk halinin devamını istedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Annesi Güllü'yü öldürmekle suçlanan Tuğyan ifade verdiği sırada tartışma çıktı! Ses kayıtları ortalığı karıştırdı, duruşmaya ara verildi
Güllü davasında kritik gün: Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak! İddianamedeki ses kayıtları, mesajlar ve tanık ifadeleri dosyada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#burçin
#Sultan
#Tuğyan Ülkem Gülter
#Kervan Eminoğlu
#Kader Tut
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.